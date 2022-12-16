Оккупанты выпустили по Украине 74 ракеты. Поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях – Генштаб ВСУ

"Утром враг нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре нашего государства. По уточненным данным, российские оккупанты выпустили 70 крылатых и четыре управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами противовоздушной обороны", – сказано в сообщении.
В Генштабе ВСУ добавили, что в результате ракетных ударов были поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
По ранее обнародованным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли и не менее 13 получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.
Энергоснабжение к вечеру 16 декабря полностью восстановлено в Сумской области, частично – в Кировоградской и Харьковской областях.