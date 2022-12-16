Оккупанты выпустили по Украине 74 ракеты. Поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях – Генштаб ВСУ

Сбито 60 ракет из 70 крылатых и четырех авиационных, запущенных российскими войсками по Украине Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Утром враг нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре нашего государства. По уточненным данным, российские оккупанты выпустили 70 крылатых и четыре управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами противовоздушной обороны", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что в результате ракетных ударов были поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

По ранее обнародованным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.