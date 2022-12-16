ПВО сбила более 20 ракет в небе над четырьмя областями Украины

Украинская ПВО сбила сегодня не менее 58 ракет, согласно сообщениям военных Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Как сообщил глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко, 10 ракет сбили над Днепропетровской областью.

Еще шесть ракет были сбиты над Винницкой областью, три – над Херсонской и две – над Николаевской, сообщило оперативное командование "Юг" (релиз обнародовал Telegram-канал Одесского горсовета).

Над Винницкой областью сбивали ракеты Х-101 и Х-555, над Николаевской и Херсонской – "Калибры".

Кроме того, 37 ракет сбили над Киевом.