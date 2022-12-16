ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО сбила более 20 ракет в небе над четырьмя областями Украины

Украинская ПВО сбила сегодня не менее 58 ракет, согласно сообщениям военных
Украинская ПВО сбила сегодня не менее 58 ракет, согласно сообщениям военных
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над четырьмя областями Украины 21 ракету. Об этом свидетельствуют данные украинских военных и властей.

Как сообщил глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко, 10 ракет сбили над Днепропетровской областью. 

Еще шесть ракет были сбиты над Винницкой областью, три – над Херсонской и две – над Николаевской, сообщило оперативное командование "Юг" (релиз обнародовал Telegram-канал Одесского горсовета). 

Над Винницкой областью сбивали ракеты Х-101 и Х-555, над Николаевской и Херсонской – "Калибры". 

Кроме того, 37 ракет сбили над Киевом

Контекст:

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что во время утренней массированной атаки РФ запустила более 60 ракет разного типа по Украине. Атака велась с воздуха и с акватории Черного моря. Речь о ракетах Х-555 и Х-101, "Калибрах", Х-22 и Х-59, а также зенитных С-300. "Противовоздушная оборона сработала неплохо", – говорил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, не сообщая, сколько ракет было сбито (на тот момент отбоя тревоги еще не было). 

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилетыв Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Винницкая область, Херсонская область, Днепропетровская область, ПВО, Николаевская область, Валентин Резниченко, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (173674)
2
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (105616)
3
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (78888)
4
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (75288)
5
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (62259)
6
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (54636)
7
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (45897)
8
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал (32939)
 
 
 
 