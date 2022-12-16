В Киевской и Полтавской областях сработала система ПВО – главы ОВА

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине Фото: EPA

"Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сеть!" – написал он.

Позже о работе ПВО сообщил также глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"В Полтавской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ВСУ!" – написал он.

Утром почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога.