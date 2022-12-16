В Киевской и Полтавской областях сработала система ПВО – главы ОВА

"Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сеть!" – написал он.
Позже о работе ПВО сообщил также глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"В Полтавской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ВСУ!" – написал он.
Утром почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00, по информации главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.