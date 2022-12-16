Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 23 авиационных и четыре ракетных удара – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что два удара пришлись по гражданским объектам Харькова.

Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огонь российских захватчиков попали в том числе и жилые кварталы, в результате чего есть погибшие среди мирного населения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.