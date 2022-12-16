Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 23 авиационных и четыре ракетных удара – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что два удара пришлись по гражданским объектам Харькова.
Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огонь российских захватчиков попали в том числе и жилые кварталы, в результате чего есть погибшие среди мирного населения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.