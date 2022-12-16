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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 23 авиационных и четыре ракетных удара – Генштаб ВСУ

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За сутки враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня
За сутки враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 23 авиационных и четыре ракетных удара. Об этом 16 декабря в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что два удара пришлись по гражданским объектам Харькова.

Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огонь российских захватчиков попали в том числе и жилые кварталы, в результате чего есть погибшие среди мирного населения.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, российские оккупанты
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