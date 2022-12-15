"Обстреляли ракетами С-300". Прокуратура сообщила подробности удара оккупантов по Харькову

"По данным следствия, 15 декабря около 14.30 военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова: повреждены складские помещения предприятия. [...] По предварительным данным, оккупанты обстреляли город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", – говорится в сообщении.
В прокуратуре подчеркнули, что "какие-либо военные объекты на указанной территории и рядом отсутствуют".
Ведомство отметило, что по факту обстрела Харькова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мэр Харькова писал сегодня, что оккупанты обстреливают инфраструктурные объекты города.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.