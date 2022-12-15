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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Обстреляли ракетами С-300". Прокуратура сообщила подробности удара оккупантов по Харькову

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В прокуратуре подчеркнули, что военных объектов поблизости нет
В прокуратуре подчеркнули, что военных объектов поблизости нет
Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegrаm

Удар по Харькову 15 декабря российские оккупанты нанесли ракетами зенитно-ракетных систем С-300, проинформировала в Telegrаm Харьковская областная прокуратура.

"По данным следствия, 15 декабря около 14.30 военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова: повреждены складские помещения предприятия. [...] По предварительным данным, оккупанты обстреляли город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что "какие-либо военные объекты на указанной территории и рядом отсутствуют".

Ведомство отметило, что по факту обстрела Харькова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Мэр Харькова писал сегодня, что оккупанты обстреливают инфраструктурные объекты города.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Харьков, война, прокуратура, следствие, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракета, уголовное производство, инфраструктура, российские оккупанты
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