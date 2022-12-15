"Обстреляли ракетами С-300". Прокуратура сообщила подробности удара оккупантов по Харькову

В прокуратуре подчеркнули, что военных объектов поблизости нет Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegrаm

"По данным следствия, 15 декабря около 14.30 военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова: повреждены складские помещения предприятия. [...] По предварительным данным, оккупанты обстреляли город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что "какие-либо военные объекты на указанной территории и рядом отсутствуют".

Ведомство отметило, что по факту обстрела Харькова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Мэр Харькова писал сегодня, что оккупанты обстреливают инфраструктурные объекты города.