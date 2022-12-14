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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От 4 до 14 лет. В Харьков прибыла партия детских бронежилетов для эвакуации с обстреливаемых территорий

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B мире есть считанные примеры производства детской брони
B мире есть считанные примеры производства детской брони
Фото: biz.liga.net

Харьковские волонтеры с помощью бизнесменов и меценатов заказали партию детских бронежилетов для эвакуационных миссий. Об этом 14 декабря в Telegram сообщила советник главы областного совета Наталья Попова.

Она опубликовала видео, на котором ребенок стоит, одетый в защиту, и рассказала о ее устройстве. Каждый жилет оснащен прозрачным карманом, куда родители могут вставить записку с важной информацией. На спине размещена тканевая петля, держась за которую спасатели могут двигать или нести малыша. 

"Я бы не хотела, чтобы эта новость когда-либо появилась на свет. Ведь до сих пор сложно воспринимать тот факт, что это необходимая мера. Для обеспечения безопасности детей мы были вынуждены заказать детские бронежилеты. Некоторые считают, что эта партия в рамках военных действий – первая в мире", – написала Попова.

Производство профинансировали Львовский оборонный кластер, фонд Renew Democrace Initiative и посольство Украины в Японии. Жилеты сшиты в трех размерах и подходят для детей от 4 до 14 лет.

Попова добавила, что в этой же поставке приехали 100 облегченных бронежилетов для сотрудников областной экстренной медицинской помощи, которые работают на близком к линии фронта и к России северо-востоке области.

LIGA.net 14 декабря опубликовала репортаж из цехов Львовского оборонного кластера, где производится украинская броня. Завод работал в Харькове, но релоцировался из-за военных действий в регионе.

По словам главы ЛОК Максима Плехова, с запросом на детскую защиту к ним обратилась ювенальная служба Национальной полиции, которая занимается эвакуацией детей из зоны ведения боевых действий. Он отметил, что это стало вызовом, – в мире есть лишь считанные примеры производства детской брони.

К сотрудничеству привлекли иностранных экспертов и смогли обеспечить все требования для обмундирования такого типа.

"Мягкие, быстрое расстегивание спереди (как в авиации, а не через голову), двойное перекрытие в зоне сердца", – рассказал он об особенностях жилетов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьков, Наталия Попова, посольство, Харьковская область, эвакуация, бронежилеты, дети, война России против Украины
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