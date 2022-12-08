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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Угроз наступления оккупантов на купянском направлении нет. Есть постоянные обстрелы – Синегубов

Синегубов рассказал, что в Харьковской области осталось 29 9оккупированных населенных пунктов
Синегубов рассказал, что в Харьковской области осталось 29 9оккупированных населенных пунктов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты регулярно обстреливают город Купянск в Харьковской области, однако угрозы наступления захватчиков на купянском направлении пока не просматриваются. Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал 8 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада".

"Линия фронта сместилась и основное горячее направление – купянское. Там, напомню, под временной оккупацией еще находятся 29 населенных пунктов", – уточнил Синегубов.

Он добавил, что Купянск постоянно подвергается обстрелам из реактивных систем залпового огня и ракетных систем С-300. 

"Сегодня был ракетный удар вблизи административного здания. Есть разрушения. О жертвах сейчас информации нет", – проинформировал глава ОВА.

Синегубов отметил, что постоянно обстреливают не только Купянск, но и Волчанск Харьковской области, и другие населенные пункты. Это, по его словам, происходит из-за того, что сместилась линия фронта и теперь на севере она фактически идет по линии границы с РФ, а на линии столкновения идут активные боевые действия.

"Наши Вооруженные силы свои позиции держат. Никаких угроз пока относительно возможного наступления на купянском направлении мы не видим", – резюмировал он.

7 декабря в эфире национального телемарафона спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты готовят контрнаступление в Луганской области, и, возможно, на купянском направлении.

 

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

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