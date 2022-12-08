Угроз наступления оккупантов на купянском направлении нет. Есть постоянные обстрелы – Синегубов

"Линия фронта сместилась и основное горячее направление – купянское. Там, напомню, под временной оккупацией еще находятся 29 населенных пунктов", – уточнил Синегубов.

Он добавил, что Купянск постоянно подвергается обстрелам из реактивных систем залпового огня и ракетных систем С-300.

"Сегодня был ракетный удар вблизи административного здания. Есть разрушения. О жертвах сейчас информации нет", – проинформировал глава ОВА.

Синегубов отметил, что постоянно обстреливают не только Купянск, но и Волчанск Харьковской области, и другие населенные пункты. Это, по его словам, происходит из-за того, что сместилась линия фронта и теперь на севере она фактически идет по линии границы с РФ, а на линии столкновения идут активные боевые действия.

"Наши Вооруженные силы свои позиции держат. Никаких угроз пока относительно возможного наступления на купянском направлении мы не видим", – резюмировал он.

7 декабря в эфире национального телемарафона спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты готовят контрнаступление в Луганской области, и, возможно, на купянском направлении.