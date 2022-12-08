Угроз наступления оккупантов на купянском направлении нет. Есть постоянные обстрелы – Синегубов

"Линия фронта сместилась и основное горячее направление – купянское. Там, напомню, под временной оккупацией еще находятся 29 населенных пунктов", – уточнил Синегубов.
Он добавил, что Купянск постоянно подвергается обстрелам из реактивных систем залпового огня и ракетных систем С-300.
"Сегодня был ракетный удар вблизи административного здания. Есть разрушения. О жертвах сейчас информации нет", – проинформировал глава ОВА.
Синегубов отметил, что постоянно обстреливают не только Купянск, но и Волчанск Харьковской области, и другие населенные пункты. Это, по его словам, происходит из-за того, что сместилась линия фронта и теперь на севере она фактически идет по линии границы с РФ, а на линии столкновения идут активные боевые действия.
"Наши Вооруженные силы свои позиции держат. Никаких угроз пока относительно возможного наступления на купянском направлении мы не видим", – резюмировал он.
7 декабря в эфире национального телемарафона спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты готовят контрнаступление в Луганской области, и, возможно, на купянском направлении.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.