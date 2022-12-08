Россияне обстреляли из С-300 Харьковскую область, вспыхнуло несколько пожаров – ОВА

По его данным, около 4.30 оккупанты нанесли удар по Купянску. Ракета С-300 попала в землю под фундаментом административного здания.

"Разрушена стена здания, повреждены авто, выбиты окна. Предварительно – без пострадавших", – написал Синегубов.

Он отметил, что накануне вечером в результате обстрела города был поврежден жилой дом и начался пожар. О погибших и раненых не сообщалось.

Также от осколков ракет С-300, взорвавшихся в районе поселка Печенеги Чугуевского района, горели поля.

"Спасибо нашей ПВО, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо хуже", – добавил глава ОВА.