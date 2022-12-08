Россияне обстреляли из С-300 Харьковскую область, вспыхнуло несколько пожаров – ОВА

По его данным, около 4.30 оккупанты нанесли удар по Купянску. Ракета С-300 попала в землю под фундаментом административного здания.
"Разрушена стена здания, повреждены авто, выбиты окна. Предварительно – без пострадавших", – написал Синегубов.
Он отметил, что накануне вечером в результате обстрела города был поврежден жилой дом и начался пожар. О погибших и раненых не сообщалось.
Также от осколков ракет С-300, взорвавшихся в районе поселка Печенеги Чугуевского района, горели поля.
"Спасибо нашей ПВО, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо хуже", – добавил глава ОВА.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.