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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли из С-300 Харьковскую область, вспыхнуло несколько пожаров – ОВА

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Ракетами поврежден жилой дом, люди не пострадали
Ракетами поврежден жилой дом, люди не пострадали
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За последние сутки российская армия атаковала из ракетных установок несколько населенных пунктов Харьковской области. Об этом 8 декабря в Telegrаm сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, около 4.30 оккупанты нанесли удар по Купянску. Ракета С-300 попала в землю под фундаментом административного здания.

"Разрушена стена здания, повреждены авто, выбиты окна. Предварительно – без пострадавших", – написал Синегубов.

Он отметил, что накануне вечером в результате обстрела города был поврежден жилой дом и начался пожар. О погибших и раненых не сообщалось.

Также от осколков ракет С-300, взорвавшихся в районе поселка Печенеги Чугуевского района, горели поля.

"Спасибо нашей ПВО, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо хуже", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: пожар, Харьковская область, ПВО, Купянск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, Олег Синегубов
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