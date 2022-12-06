Под оккупацией РФ остается 28 населенных пунктов Харьковской области – полиция

Он добавил, что в оккупированных населенных пунктах региона проживает 200–300 человек.
"После обстрелов в некоторых селах нет ни одного уцелевшего жилого дома. В Харькове военные России с начала войны почти полностью разрушили массовой бомбардировкой самый большой спальный район – Северную Салтовку, где проживало 400 тыс. граждан. Это геноцид украинского народа со стороны России", – заявил Тимошко.
Заместитель начальника областной полиции Сергей Болвинов рассказал, что с 24 февраля в Харьковской области погибло более 1600 человек, из них 74 – дети.
"За три месяца деоккупации эксгумировано более 900 человек. Установлено 25 мест, где российскими военными во время оккупации совершались пытки. Это такие населенные пункты, как Изюм, Купянск, Казачья Лопань, Волчанск", – сообщил Болвинов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.