Под оккупацией РФ остается 28 населенных пунктов Харьковской области – полиция

Тимошко: После обстрелов в некоторых селах нет ни одного уцелевшего жилого дома Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Он добавил, что в оккупированных населенных пунктах региона проживает 200–300 человек.

"После обстрелов в некоторых селах нет ни одного уцелевшего жилого дома. В Харькове военные России с начала войны почти полностью разрушили массовой бомбардировкой самый большой спальный район – Северную Салтовку, где проживало 400 тыс. граждан. Это геноцид украинского народа со стороны России", – заявил Тимошко.

Заместитель начальника областной полиции Сергей Болвинов рассказал, что с 24 февраля в Харьковской области погибло более 1600 человек, из них 74 – дети.

"За три месяца деоккупации эксгумировано более 900 человек. Установлено 25 мест, где российскими военными во время оккупации совершались пытки. Это такие населенные пункты, как Изюм, Купянск, Казачья Лопань, Волчанск", – сообщил Болвинов.