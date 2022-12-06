ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под оккупацией РФ остается 28 населенных пунктов Харьковской области – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тимошко: После обстрелов в некоторых селах нет ни одного уцелевшего жилого дома
Тимошко: После обстрелов в некоторых селах нет ни одного уцелевшего жилого дома
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Под временной российской оккупацией остается 28 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в области Владимир Тимошко, пишет пресс-служба областной полиции в Facebook.

Он добавил, что в оккупированных населенных пунктах региона проживает 200–300 человек.

"После обстрелов в некоторых селах нет ни одного уцелевшего жилого дома. В Харькове военные России с начала войны почти полностью разрушили массовой бомбардировкой самый большой спальный район – Северную Салтовку, где проживало 400 тыс. граждан. Это геноцид украинского народа со стороны России", – заявил Тимошко.

Заместитель начальника областной полиции Сергей Болвинов рассказал, что с 24 февраля в Харьковской области погибло более 1600 человек, из них 74 – дети. 

"За три месяца деоккупации эксгумировано более 900 человек. Установлено 25 мест, где российскими военными во время оккупации совершались пытки. Это такие населенные пункты, как Изюм, Купянск, Казачья Лопань, Волчанск", – сообщил Болвинов.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02oMvTuFGyBcf4DXiSSbNXupsybKCGAj7QWmvdvSUTDF2ZLMWCkMNHsTGtfo2oL4Fcl

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, оккупация, Харьковская область, война России против Украины, Владимир Тимошко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели
В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы
В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы
"На ресторане сэкономил, сидели за пустым столом". Цибульская рассказала о "свидании" с Зеленским
"На ресторане сэкономил, сидели за пустым столом". Цибульская рассказала о "свидании" с Зеленским
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (224650)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (113501)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (52621)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (44027)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (40882)
6
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (37337)
7
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (35122)
8
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (30492)
 
 
 
 