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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове из-за сокращения комендантского часа изменится работа метро. График

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Станции будут открываться в 5.30
Станции будут открываться в 5.30 
Фото: Харківський метрополітен / Telegram

В Харькове меняется график работы метрополитена. Об этом администрация подземки сообщила 6 декабря в Telegram.

Со среды, 7 декабря, поезда будут курсировать с 5.30 до 21.30, говорится в сообщении. Это связано с сокращением времени комендантского часа в городе и области. 

Об уменьшении ограничений накануне в Telegram написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. С 6 декабря комендантский час длится с 23.00 до 5.00.

По его словам, решение принято в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы и т.д.

"Благодаря отогнавшим врага Вооруженным силам Украины в город Харьков и общины области постепенно возвращаются местные жители, даже несмотря на то, что нас ждет очень сложная зима. Соответственно, растет необходимость в более продолжительной работе продуктовых сетей, сферы обслуживания. Так что реагируем на потребность", – сообщил Синегубов.

Глава ОВА отметил, что условия комендантского часа не изменились: запрещается пребывание в ночной период на улицах и в других общественных местах лицам без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Теги: Харьков, метро, комендантский час, Харьковская область, война России против Украины, Олег Синегубов
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