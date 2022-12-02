В Харькове собрали "кладбище ракет" – тысячи бомб и снарядов, которыми оккупанты обстреливали город

Как пояснил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, украинские следователи собрали тысячи обломков ракет, кассетных бомб и снарядов, которыми российские военные обстреливали Харьков, чтобы предоставить доказательства военных преступлений России в Украине.

Собранные остатки боеприпасов исследуют иностранные эксперты, следователи Международного уголовного суда.

По фактам обстрелов россиянами Харькова и Харьковской области украинские правоохранители открыли более 5 тыс. уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны), добавил Чубенко.

Контекст:

По данным президента Владимира Зеленского на 20 ноября, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Россия может начать новую массированную атаку на Украину в любой момент, считают в МВД Украины. В ГУР Минобороны Украины рассказали 30 ноября о подготовке оккупантов к новой ракетной атаке.