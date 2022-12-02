ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вероятность ракетного удара со стороны России высокая – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября
Фото: EPA

Угроза ракетного удара со стороны России сохраняется. Об этом 2 декабря сообщила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Видео интервью опубликовал телеканал ICTV.

"Вероятность удара высокая. Он может быть очень массированным. Но все-таки не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать. Предупреждения о воздушной угрозе всегда раздаются и указывают, что необходимо идти в укрытие", – сказала Гуменюк.

Она отметила: нужно быть готовыми к последствиям ударов и к тому, что их ликвидация может быть длительной. 

В то же время спикер ОК "Юг" подчеркнула, что сейчас может быть "эффект расслабления" или, наоборот, завышенного напряжения. 

"Истощение ПВО, энергосистемы и психологического состояния – это и есть составляющие гибридной войны", – добавила Гуменюк.

Контекст:

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

В столице через сутки после прилета водоснабжение было восстановлено во всех районах, утром 26 ноября фактически все дома Киева уже были с теплом, сообщал Кличко.

В МВД Украины считают, что Россия может начать массированную атаку на Украину в любой момент.

Теги: Россия, Украина, ПВО, угрозы, ВСУ, обстрелы, ракеты, ракета, Наталья Гуменюк, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на “Евровидение 2023” в приложении “Дія”
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на “Евровидение 2023” в приложении “Дія”
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Эта зима самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона
Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона
Жена Бекхэма тайком сняла мужа, который пел под Мэрайю Кэри, и выложила этот ролик в сеть. Видео
Жена Бекхэма тайком сняла мужа, который пел под Мэрайю Кэри, и выложила этот ролик в сеть. Видео
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги"
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги"
Вязаная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
Вязаная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (270255)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (117548)
3
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (67510)
4
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (47543)
5
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (46754)
6
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (42209)
7
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки (35075)
8
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (33837)
 
 
 
 