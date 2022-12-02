Вероятность ракетного удара со стороны России высокая – ОК "Юг"

"Вероятность удара высокая. Он может быть очень массированным. Но все-таки не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать. Предупреждения о воздушной угрозе всегда раздаются и указывают, что необходимо идти в укрытие", – сказала Гуменюк.

Она отметила: нужно быть готовыми к последствиям ударов и к тому, что их ликвидация может быть длительной.

В то же время спикер ОК "Юг" подчеркнула, что сейчас может быть "эффект расслабления" или, наоборот, завышенного напряжения.

"Истощение ПВО, энергосистемы и психологического состояния – это и есть составляющие гибридной войны", – добавила Гуменюк.