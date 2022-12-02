Вероятность ракетного удара со стороны России высокая – ОК "Юг"

"Вероятность удара высокая. Он может быть очень массированным. Но все-таки не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать. Предупреждения о воздушной угрозе всегда раздаются и указывают, что необходимо идти в укрытие", – сказала Гуменюк.
Она отметила: нужно быть готовыми к последствиям ударов и к тому, что их ликвидация может быть длительной.
В то же время спикер ОК "Юг" подчеркнула, что сейчас может быть "эффект расслабления" или, наоборот, завышенного напряжения.
"Истощение ПВО, энергосистемы и психологического состояния – это и есть составляющие гибридной войны", – добавила Гуменюк.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.
В столице через сутки после прилета водоснабжение было восстановлено во всех районах, утром 26 ноября фактически все дома Киева уже были с теплом, сообщал Кличко.
В МВД Украины считают, что Россия может начать массированную атаку на Украину в любой момент.