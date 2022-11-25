В Харькове задержали хакера, который "сливал" в сеть онлайн-трансляцию панорамы города. Его проверят на сотрудничество с РФ

Киберспециалисты установили, что к преступлению причастен 48-летний харьковчанин, являющийся специалистом в области видеонаблюдения и сетевого оборудования.

"Злоумышленник осуществил несанкционированное вмешательство в систему видеонаблюдения в одном из государственных органов на территории Харькова и получил доступ к служебной видео- и аудиоинформации. Эту систему видеонаблюдения мужчина монтировал лично еще до начала полномасштабной вооруженной агрессии, однако незаконно настроил возможность удаленного наблюдения и прослушивания в служебных помещениях государственного органа и для себя", – говорится в сообщении.

Также мужчина установил веб-камеру на многоэтажке на одном из самых больших проспектов Харькова и с начала войны осуществлял онлайн-трансляцию панорамы этой части города на видеостриминговом сервисе, имеющем многомиллионную российскую аудиторию, информирует СБУ.

Служба безопасности проверяет возможную причастность харьковчанина к сотрудничеству со спецслужбами РФ, в частности, передачу им информации о перемещении украинской военной техники, а также корректировку вражеского огня по городу.

"По материалам СБУ мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей, совершенное во время действия военного положения) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет", – написал Абдула.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/2412869665545061 Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно. 1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области, а по Харькову регулярно бьют ракетами.