Оккупанты ударили ракетами С-300 по Печенегам в Харьковской области

"Последствия выясняем, работают все службы", – написал Тимошенко.

Чуть позже печенежский поселковый голова Александр Гусаров сообщил, что удар был нанесен ракетами С-300, никто не пострадал.

"Обломки ракет С-300! Без жертв и пострадавших. Слава ВСУ и ПВО Украины", – написал Гусаров и опубликовал фото обломков.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.