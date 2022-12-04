Россияне продолжают обстреливать и бить ракетами по Купянскому району – Синегубов

В Купянске-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, транспортная инфраструктура.
Вечером 3 декабря ракеты С-300, запущенные россиянами, повредили окна и крыши в пяти частных домах Шевченковской общины.
4 декабря около 3.00 оккупанты снова обстреляли ракетами поселок Шевченково. Пострадавших нет.
В течение суток россияне наносили удары по населенным пунктам Волчанской общины, а также Харьковского и Изюмского районов. Без пострадавших.
"Местные власти совместно с волонтерами в связи с увеличением интенсивности обстрелов продолжают добровольную эвакуацию жителей. На сегодняшний день изъявили желание переехать 185 человек. Процесс эвакуации в более безопасные места Харьковской области продолжается", – добавил Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.