Россияне продолжают обстреливать и бить ракетами по Купянскому району – Синегубов

В Купянске-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, транспортная инфраструктура.

Вечером 3 декабря ракеты С-300, запущенные россиянами, повредили окна и крыши в пяти частных домах Шевченковской общины.

4 декабря около 3.00 оккупанты снова обстреляли ракетами поселок Шевченково. Пострадавших нет.

В течение суток россияне наносили удары по населенным пунктам Волчанской общины, а также Харьковского и Изюмского районов. Без пострадавших.

"Местные власти совместно с волонтерами в связи с увеличением интенсивности обстрелов продолжают добровольную эвакуацию жителей. На сегодняшний день изъявили желание переехать 185 человек. Процесс эвакуации в более безопасные места Харьковской области продолжается", – добавил Синегубов.