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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне продолжают обстреливать и бить ракетами по Купянскому району – Синегубов

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Россияне ежедневно наносят удары по Харьковской области
Россияне ежедневно наносят удары по Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты 3-го и 4 декабря снова наносили артиллерийские и ракетные удары по Купянскому району Харьковской области. Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram.

В Купянске-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, транспортная инфраструктура.

Вечером 3 декабря ракеты С-300, запущенные россиянами, повредили окна и крыши в пяти частных домах Шевченковской общины.

4 декабря около 3.00 оккупанты снова обстреляли ракетами поселок Шевченково. Пострадавших нет.

В течение суток россияне наносили удары по населенным пунктам Волчанской общины, а также Харьковского и Изюмского районов. Без пострадавших.

"Местные власти совместно с волонтерами в связи с увеличением интенсивности обстрелов продолжают добровольную эвакуацию жителей. На сегодняшний день изъявили желание переехать 185 человек. Процесс эвакуации в более безопасные места Харьковской области продолжается", – добавил Синегубов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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