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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Купянске ГБР нашло списки местных предателей и коллаборантов

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В прокуратуре сообщили, что изъятые документы являются основанием для открытия уголовных производств
В прокуратуре сообщили, что изъятые документы являются основанием для открытия уголовных производств
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований в деоккупированном Купянске Харьковской области нашло тайник с важными документами, которые оккупанты не успели уничтожить во время отступления. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба бюро.

"Среди найденного – личные дела сотрудников так называемого оккупационного отдела полиции, письменные согласия на сотрудничество, распоряжения оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое. Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборантов, которые "сдавали" оккупантам патриотов и участников АТО", – отметили в пресс-службе.

Изъятые правоохранителями документы являются основанием для открытия уголовных производств по фактам госизмены и коллаборационистской деятельности, заявили в Харьковской областной прокуратуре. В суд уже направлено шесть обвинительных актов.

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube
Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Купянск украинские военные зашли 16 сентября.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, российская агрессия, Государственное бюро расследований, война России против Украины, ГБР, коллаборационизм, деоккупация
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