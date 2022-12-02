В Купянске ГБР нашло списки местных предателей и коллаборантов

"Среди найденного – личные дела сотрудников так называемого оккупационного отдела полиции, письменные согласия на сотрудничество, распоряжения оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое. Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборантов, которые "сдавали" оккупантам патриотов и участников АТО", – отметили в пресс-службе.
Изъятые правоохранителями документы являются основанием для открытия уголовных производств по фактам госизмены и коллаборационистской деятельности, заявили в Харьковской областной прокуратуре. В суд уже направлено шесть обвинительных актов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Купянск украинские военные зашли 16 сентября.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.