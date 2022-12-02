В Купянске ГБР нашло списки местных предателей и коллаборантов

В прокуратуре сообщили, что изъятые документы являются основанием для открытия уголовных производств Фото: dbr.gov.ua

"Среди найденного – личные дела сотрудников так называемого оккупационного отдела полиции, письменные согласия на сотрудничество, распоряжения оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое. Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборантов, которые "сдавали" оккупантам патриотов и участников АТО", – отметили в пресс-службе.

Изъятые правоохранителями документы являются основанием для открытия уголовных производств по фактам госизмены и коллаборационистской деятельности, заявили в Харьковской областной прокуратуре. В суд уже направлено шесть обвинительных актов.

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