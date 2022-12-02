Российские оккупанты ударили ракетой С-300 по жилому дому в Харьковской области

"Около полуночи в селе Клугино-Башкировка оккупанты попали ракетой С-300 в жилой дом. Пострадала женщина 67 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение и предоставили медицинскую помощь, пациентка продолжит лечение амбулаторно. Еще одной 24-летней женщине помощь была оказана на месте. Есть частичные разрушения пятиэтажного жилого дома", – написал Синегубов.

Он подчеркнул, что противник ведет интенсивны обстрелы Купянского района, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

По данным главы ОВА, в результате обстрелов возникали пожары в гаражах, горели автомобили и хозяйственные постройки.

"По Волчанску и населенным пунктам общины россияне также наносят артиллерийские удары, в результате одного из обстрелов повреждена частная сельхозтехника", – отметил Синегубов.

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