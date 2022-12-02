Российские оккупанты ударили ракетой С-300 по жилому дому в Харьковской области

"Около полуночи в селе Клугино-Башкировка оккупанты попали ракетой С-300 в жилой дом. Пострадала женщина 67 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение и предоставили медицинскую помощь, пациентка продолжит лечение амбулаторно. Еще одной 24-летней женщине помощь была оказана на месте. Есть частичные разрушения пятиэтажного жилого дома", – написал Синегубов.
Он подчеркнул, что противник ведет интенсивны обстрелы Купянского района, уничтожая гражданскую инфраструктуру.
По данным главы ОВА, в результате обстрелов возникали пожары в гаражах, горели автомобили и хозяйственные постройки.
"По Волчанску и населенным пунктам общины россияне также наносят артиллерийские удары, в результате одного из обстрелов повреждена частная сельхозтехника", – отметил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.