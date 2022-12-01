Интенсивность российских обстрелов Купянского района возросла в несколько раз – Синегубов

"В несколько раз увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе. За сутки россияне постоянно наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных общин района. Возникали пожары в домах, хозяйственных постройках, на складах, есть попадания по открытым территориям", – написал он.
Синегубов отметил, что под обстрелами оказались также приграничные Волчанская и Липецкая общины. Там загорелись гаражи, повреждения получили фасады частных домов.
За прошлые сутки пострадавших в области не было, сообщил он.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.