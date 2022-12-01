Интенсивность российских обстрелов Купянского района возросла в несколько раз – Синегубов

Синегубов сообщил, что 30 ноября пострадавших от обстрелов в области не было Фото: Олег Синєгубов / Telegram

"В несколько раз увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе. За сутки россияне постоянно наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных общин района. Возникали пожары в домах, хозяйственных постройках, на складах, есть попадания по открытым территориям", – написал он.

Синегубов отметил, что под обстрелами оказались также приграничные Волчанская и Липецкая общины. Там загорелись гаражи, повреждения получили фасады частных домов.

За прошлые сутки пострадавших в области не было, сообщил он.