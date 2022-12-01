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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Интенсивность российских обстрелов Купянского района возросла в несколько раз – Синегубов

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Синегубов сообщил, что 30 ноября пострадавших от обстрелов в области не было
Синегубов сообщил, что 30 ноября пострадавших от обстрелов в области не было
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Интенсивность российских обстрелов Купянского района Харьковской области возросла. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 1 декабря.

"В несколько раз увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе. За сутки россияне постоянно наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных общин района. Возникали пожары в домах, хозяйственных постройках, на складах, есть попадания по открытым территориям", – написал он.

Синегубов отметил, что под обстрелами оказались также приграничные Волчанская и Липецкая общины. Там загорелись гаражи, повреждения получили фасады частных домов.

За прошлые сутки пострадавших в области не было, сообщил он.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Харьковская область, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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