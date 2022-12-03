Ночью россияне ударили ракетами по Купянску Харьковской области. Есть разрушения, ранен один человек – ОВА

По его словам, в Липецкой общине от обстрелов РФ загорелся второй этаж жилого дома. После полуночи в Купянске в результате ракетного удара оккупантов повреждены здания, выбиты окна в домах, разрушен гараж, говорится в сообщении.
"В Волчанске в результате обстрелов получил ранение 55-летний мужчина. Он госпитализирован в медицинское учреждение, состояние пострадавшего – среднее", – написал Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.