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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью россияне ударили ракетами по Купянску Харьковской области. Есть разрушения, ранен один человек – ОВА

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Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьковскую область
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьковскую область
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

Армия России в течение суток наносила удары по населённым пунктам четырех районов Харьковской области – Чугуевского, Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Об этом 3 декабря в Telegrаm сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в Липецкой общине от обстрелов РФ загорелся второй этаж жилого дома. После полуночи в Купянске в результате ракетного удара оккупантов повреждены здания, выбиты окна в домах, разрушен гараж, говорится в сообщении.

"В Волчанске в результате обстрелов получил ранение 55-летний мужчина. Он госпитализирован в медицинское учреждение, состояние пострадавшего – среднее", – написал Синегубов. 

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, Купянск, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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