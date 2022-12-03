Ночью россияне ударили ракетами по Купянску Харьковской области. Есть разрушения, ранен один человек – ОВА

По его словам, в Липецкой общине от обстрелов РФ загорелся второй этаж жилого дома. После полуночи в Купянске в результате ракетного удара оккупантов повреждены здания, выбиты окна в домах, разрушен гараж, говорится в сообщении.

"В Волчанске в результате обстрелов получил ранение 55-летний мужчина. Он госпитализирован в медицинское учреждение, состояние пострадавшего – среднее", – написал Синегубов.