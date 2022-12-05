ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по Купянску ракетами С-300, погибла женщина – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вследствие обстрела со стороны российских захватчиков возник пожар на СТО, а также повреждены кровли частных домов
Вследствие обстрела со стороны российских захватчиков возник пожар на СТО, а также повреждены кровли частных домов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты утром 5 декабря обстреляли Купянск Харьковской области. Об этом в Telegrаm сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"После четырех часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется", – написал Синегубов.

По его словам, вследствие обстрела со стороны российских захватчиков возник пожар на СТО, горел автомобиль, а также повреждены кровли частных домов.

Помимо этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

"В течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов два человека: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое Изюмского района. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее", – добавил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (385552)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (164745)
3
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (63749)
4
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (57790)
5
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25216)
6
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (22367)
7
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл (21251)
8
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (21229)
 
 
 
 