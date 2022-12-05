Оккупанты ударили по Купянску ракетами С-300, погибла женщина – ОВА

"После четырех часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется", – написал Синегубов.
По его словам, вследствие обстрела со стороны российских захватчиков возник пожар на СТО, горел автомобиль, а также повреждены кровли частных домов.
Помимо этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.
"В течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов два человека: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое Изюмского района. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее", – добавил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.