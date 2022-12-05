Оккупанты ударили по Купянску ракетами С-300, погибла женщина – ОВА

Вследствие обстрела со стороны российских захватчиков возник пожар на СТО, а также повреждены кровли частных домов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"После четырех часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется", – написал Синегубов.

По его словам, вследствие обстрела со стороны российских захватчиков возник пожар на СТО, горел автомобиль, а также повреждены кровли частных домов.

Помимо этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

"В течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов два человека: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое Изюмского района. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее", – добавил Синегубов.

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