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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине начато серийное производство медицинских бронежилетов

Врачам передали специальные бронежилеты
Врачам передали специальные бронежилеты
Фото предоставлено Львовским Оборонным Кластером

Львовский Оборонный Кластер передал партию специализированных медицинских бронежилетов врачам "Охматдета". Об этом в ЛОК сообщили 13 декабря.

Бронежилеты будут использованы для эвакуации тяжелобольных детей из прифронтовых районов, говорится в сообщении. На сегодняшний день  уже изготовлено более 500 медицинских бронежилетов. Первые из них уже отправлены медикам в Донецкой и Харьковской области, в ближайшие дни они будут переданы также в Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В ЛОК сообщили, что в ближайшее время планируется изготовление трех тысяч медицинских бронежилетов. Все они будут бесплатно переданы медикам, работающим в зоне боевых действий и прифронтовых районах.

Противоосколочные бронежилеты для медиков разработаны Львовским Оборонным Кластером и Харьковским заводом средств индивидуальной защиты с медиками скорой помощи. Изделия полностью сертифицированы и прошли все необходимые испытания, говорится в сообщении.

По статистике, основным типом угрозы для медиков скорой помощи, работающих на линии фронта, являются обломки стекла, бетона, снарядов. Медицинский бронежилет сделан для защиты прежде всего от этих угроз: он характеризуется противообломочной стойкостью не менее 500 метров в секунду, имеет первый класс защиты в соответствии с украинскими стандартами, а также отвечает определенным натовским стандартам.

Бронежилет изготовлен из сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена, поэтому он не только крепкий, но и достаточно легки – четыре кг. Также жилет имеет карманы и яркие отличительные знаки медицинской службы.

Контекст:

Львовский Оборонный Кластер является крупнейшим отечественным производителем бронежилетов. Он специализируется на изготовлении средств индивидуальной защиты для военных, полицейских, медиков, журналистов, производит эвакуационные жилеты для детей.

На сегодняшний день ЛОК изготовил около 85 тысяч защитных бронежилетов разного типа.

Теги: агрессия, бронежилеты, война России против Украины, медики, врачи
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