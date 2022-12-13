В Украине начато серийное производство медицинских бронежилетов

Бронежилеты будут использованы для эвакуации тяжелобольных детей из прифронтовых районов, говорится в сообщении. На сегодняшний день уже изготовлено более 500 медицинских бронежилетов. Первые из них уже отправлены медикам в Донецкой и Харьковской области, в ближайшие дни они будут переданы также в Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В ЛОК сообщили, что в ближайшее время планируется изготовление трех тысяч медицинских бронежилетов. Все они будут бесплатно переданы медикам, работающим в зоне боевых действий и прифронтовых районах.

Противоосколочные бронежилеты для медиков разработаны Львовским Оборонным Кластером и Харьковским заводом средств индивидуальной защиты с медиками скорой помощи. Изделия полностью сертифицированы и прошли все необходимые испытания, говорится в сообщении.

По статистике, основным типом угрозы для медиков скорой помощи, работающих на линии фронта, являются обломки стекла, бетона, снарядов. Медицинский бронежилет сделан для защиты прежде всего от этих угроз: он характеризуется противообломочной стойкостью не менее 500 метров в секунду, имеет первый класс защиты в соответствии с украинскими стандартами, а также отвечает определенным натовским стандартам.

Бронежилет изготовлен из сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена, поэтому он не только крепкий, но и достаточно легки – четыре кг. Также жилет имеет карманы и яркие отличительные знаки медицинской службы.