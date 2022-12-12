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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал нацгвардейцам крупную партию бронежилетов

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На амуниции есть специальные средства, позволяющие подогнать броник под каждого военнослужащего индивидуально
На амуниции есть специальные средства, позволяющие подогнать броник под каждого военнослужащего индивидуально
Фото: zprz.city

Запорожские нацгвардейцы получили 3000 бронежилетов и 250 касок. Амуниция сертифицирована: бронепластины прошли специальные проверки на прочность и надежность и имеют класс защиты 4+. Передала средства защиты компания "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова, сообщил портал zprz.city.

"Эти бронежилеты и каски будут использоваться на передовых рубежах защиты, в Запорожском направлении. Очень удобно, что на амуниции есть специальные средства, позволяющие подогнать броник под каждого военнослужащего индивидуально. Мы очень благодарны "Метинвесту" за такую помощь", – рассказал заместитель командира 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины, подполковник Максим Шека.

Сейчас каждый десятый бронежилет, защищающий военнослужащих, изготовлен из стали "Метинвеста" или закуплен компанией, всего с начала полномасштабной войны украинские воины получили от компании 150 тыс. бронежилетов, отметили в компании.

"Со сталью у нас проблем нет, потому что ее мы производим на предприятиях компании. Относительно маек под бронежилеты есть проблемы со сроками их изготовления, но мы их решаем. Вот, например, мы получили от военных потребность в 3 тыс. бронежилетов в начале этой недели – и уже в пятницу все обеспечено и передано", – отметил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Контекст:

Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также Метинвест приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.

Теги: военные, Метинвест, помощь, бронежилеты, Запорожсталь, Фонд Рината Ахметова, ВСУ, военнослужащий, Александр Мироненко
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