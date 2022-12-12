"Метинвест" передал нацгвардейцам крупную партию бронежилетов

"Эти бронежилеты и каски будут использоваться на передовых рубежах защиты, в Запорожском направлении. Очень удобно, что на амуниции есть специальные средства, позволяющие подогнать броник под каждого военнослужащего индивидуально. Мы очень благодарны "Метинвесту" за такую помощь", – рассказал заместитель командира 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины, подполковник Максим Шека.

Сейчас каждый десятый бронежилет, защищающий военнослужащих, изготовлен из стали "Метинвеста" или закуплен компанией, всего с начала полномасштабной войны украинские воины получили от компании 150 тыс. бронежилетов, отметили в компании.

"Со сталью у нас проблем нет, потому что ее мы производим на предприятиях компании. Относительно маек под бронежилеты есть проблемы со сроками их изготовления, но мы их решаем. Вот, например, мы получили от военных потребность в 3 тыс. бронежилетов в начале этой недели – и уже в пятницу все обеспечено и передано", – отметил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Александр Мироненко.