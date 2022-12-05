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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойцы получили БПЛА "Аист" от "Стального фронта" Ахметова

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У военных уже есть опыт работы с беспилотником "Аист"
У военных уже есть опыт работы с беспилотником "Аист"
Фото: пресс-служба "Укртелекома"

Украинские военные получили беспилотник "Аист" – устойчивый к погодным условиям разведывательный комплекс будет выполнять боевые задания на донецком направлении. Комплекс передала компания "Укртелеком" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, сообщили в пресс-службе "Укртелекома".

"БПЛА-разведчики выполняют сложные боевые задачи и помогают сохранить жизнь наших воинов. У нас уже есть опыт работы с беспилотником "Аист", и он хорошо зарекомендовал себя – работает в условиях сложной радиоэфирной обстановки, не реагирует на враждебные радиопомехи. А чем лучше техническое оснащение украинской армии, тем ближе наша победа", – прокомментировал представитель Вооруженных сил Украины.

"Укртелеком" также уже передал подразделениям ВСУ беспилотники "Валькирия", они помогают украинским воинам по разным направлениям фронта. Все беспилотники, переданные компанией, произведены в Украине.

"Мы уверены, что очередной БПЛА, который мы передаем нашим защитникам, будет помогать нашим бойцам приближать победу над врагом. Благодарны каждому, кто защищает Украину, кто борется за возможность для украинцев жить, общаться с близкими и строить планы на будущее нашей единой и независимой Украины", – отметил генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

С начала войны "Укртелеком" направил в поддержку украинской армии около 50 млн грн, приобрел и передал тысячи тактических аптечек, медицинских турникетов, кровоостанавливающих бандажей и повязок и другую помощь.

Контекст:

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего, более 40 мобильных укрытий. Группа "Метинвест" также передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. "Метинвест" продолжает производить и передавать бойцам печи: было отправлено уже более 300 штук. Всего в рамках инициативы "Стальной фронт" предприятия Ахметова передадут военнослужащим 2500 печей. С начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3,5 млрд грн.

Теги: СКМ, Укртелеком, военные, помощь, беспилотники, ВСУ
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