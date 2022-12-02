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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойцы на передовой получили уже 40 мобильных укрытий от "Стального фронта" Ахметова

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Внутри есть все условия для комфортного пребывания бойцов зона отдыха, места для буржуек и выходы для труб, стоки для воды, запасной выход с лестницей
Внутри есть все условия для комфортного пребывания бойцов – зона отдыха, места для буржуек и выходы для труб, стоки для воды, запасной выход с лестницей
Фото: metinvest.media

Украинские защитники получили 40 надежных модульных укрытий для укрепления блиндажей, которые при правильной установке способны оградить от артиллерийских обстрелов, недавно пять из них были доставлены защитникам на донецком направлении. Укрытия изготовила и передала бойцам компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Об этом сообщили 2 декабря в пресс-службе компании.

Модульные укрытия для блиндажей – это специальная защитная конструкция, усовершенствованная инженерами и технологами "Метинвеста", после погружения на полтора метра под землю эти укрытия могут выдержать удар 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, отметили в компании. Внутри есть все условия для комфортного пребывания бойцов – зона отдыха, места для буржуек и выходы для труб, стоки для воды, запасной выход с лестницей.

Модульные укрытия – нетипичная для предприятий "Метинвеста" продукция, но для обеспечения украинской армии металлурги наладили производство этих сооружений из волнистой стали, подчеркнули в пресс-службе. Себестоимость производства одного такого укрытия – около 200 тыс. грн, компания передает их военным бесплатно.

"Метинвест" и дальше будет производить модульные укрытия для нужд либо военных, либо гражданских – в зависимости от запроса. Пока мощность нашего изготовления – примерно 30 штук в месяц. Но если потребуется, мы нарастим темпы изготовления защитных конструкций", – отметил представитель "Метинвеста" Николай Петряков.

Контекст:

Группа "Метинвест" также передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов.  В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего и так далее. Также "Метинвест" продолжает производить и передавать бойцам печи: было отправлено уже более 300 штук. Всего же в рамках инициативы "Стальной фронт" предприятия Ахметова передадут военнослужащим 2500 печей. С начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3,5 млрд грн.

Теги: СКМ, Метинвест, помощь, металлургия, сталь, ВСУ, война России против Украины
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