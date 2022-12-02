Бойцы на передовой получили уже 40 мобильных укрытий от "Стального фронта" Ахметова

Модульные укрытия для блиндажей – это специальная защитная конструкция, усовершенствованная инженерами и технологами "Метинвеста", после погружения на полтора метра под землю эти укрытия могут выдержать удар 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, отметили в компании. Внутри есть все условия для комфортного пребывания бойцов – зона отдыха, места для буржуек и выходы для труб, стоки для воды, запасной выход с лестницей.
Модульные укрытия – нетипичная для предприятий "Метинвеста" продукция, но для обеспечения украинской армии металлурги наладили производство этих сооружений из волнистой стали, подчеркнули в пресс-службе. Себестоимость производства одного такого укрытия – около 200 тыс. грн, компания передает их военным бесплатно.
"Метинвест" и дальше будет производить модульные укрытия для нужд либо военных, либо гражданских – в зависимости от запроса. Пока мощность нашего изготовления – примерно 30 штук в месяц. Но если потребуется, мы нарастим темпы изготовления защитных конструкций", – отметил представитель "Метинвеста" Николай Петряков.
Группа "Метинвест" также передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего и так далее. Также "Метинвест" продолжает производить и передавать бойцам печи: было отправлено уже более 300 штук. Всего же в рамках инициативы "Стальной фронт" предприятия Ахметова передадут военнослужащим 2500 печей. С начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3,5 млрд грн.