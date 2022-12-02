Бойцы на передовой получили уже 40 мобильных укрытий от "Стального фронта" Ахметова

Внутри есть все условия для комфортного пребывания бойцов – зона отдыха, места для буржуек и выходы для труб, стоки для воды, запасной выход с лестницей Фото: metinvest.media

Модульные укрытия для блиндажей – это специальная защитная конструкция, усовершенствованная инженерами и технологами "Метинвеста", после погружения на полтора метра под землю эти укрытия могут выдержать удар 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, отметили в компании. Внутри есть все условия для комфортного пребывания бойцов – зона отдыха, места для буржуек и выходы для труб, стоки для воды, запасной выход с лестницей.

Модульные укрытия – нетипичная для предприятий "Метинвеста" продукция, но для обеспечения украинской армии металлурги наладили производство этих сооружений из волнистой стали, подчеркнули в пресс-службе. Себестоимость производства одного такого укрытия – около 200 тыс. грн, компания передает их военным бесплатно.

"Метинвест" и дальше будет производить модульные укрытия для нужд либо военных, либо гражданских – в зависимости от запроса. Пока мощность нашего изготовления – примерно 30 штук в месяц. Но если потребуется, мы нарастим темпы изготовления защитных конструкций", – отметил представитель "Метинвеста" Николай Петряков.