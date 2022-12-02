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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Врач-доброволец под обстрелами провел операцию на открытом мозге защитнику Мариуполя

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У морпеха Самбура было сквозное ранение головы
У морпеха Самбура было сквозное ранение головы
Скриншот: ТСН

Нейрохирург Дмитрий Кубряк в бункере завода имени Ильича в Мариуполе Донецкой области без нейрохирургических инструментов провел операцию на открытом мозге морпеху Павлу Самбуру. Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН, опубликованном 1 декабря.

Кубряк был одним из немногих врачей днепровского военного госпиталя, которые в начале войны согласились уехать добровольцами в Мариуполь, говорится в материале. Врач попал на завод, в бункере которого был импровизированный госпиталь и 300 раненых военных. Как сказано в сюжете, однажды в бункер занесли шесть тяжелораненых, в частности морпеха Самбура. У него было сквозное ранение головы. Шансов выжить у морпеха почти не было, говорится в материале, но Кубряк и анестезиолог Юрий Никитчан попытались спасти солдата. Операция проходила под взрывами, авиаударами, без специальных нейрохирургических инструментов и кровоостанавливающих препаратов.

Позже морпехи, весь госпиталь с ранеными и врачи попали в плен, но Самбура отправили в госпиталь в Донецк.

После плена морпеха доставили на лечение во Львов, а затем – на реабилитацию в Трускавец Львовской области.

Спустя несколько месяцев после инцидента врач и морпех встретились.

"Очень счастлив, что вы живы и здоровы!.. Это чудо", – сказал врач при встрече.

Никто из медиков не может объяснить, как пуля, прошедшая через весь мозг навылет, не задела важных нервных центров, говорится в материале. У Павла только проблемы с координацией и быстротой движений. Ему должны поставить пластину, которая закроет дефект черепа.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации.

Теги: Украина, военные, оккупация, Мариуполь, плен, Трускавец, реабилитация, лечение, мозг, российская агрессия, война России против Украины, медики, ранение, врач, войска
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