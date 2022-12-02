Врач-доброволец под обстрелами провел операцию на открытом мозге защитнику Мариуполя

Кубряк был одним из немногих врачей днепровского военного госпиталя, которые в начале войны согласились уехать добровольцами в Мариуполь, говорится в материале. Врач попал на завод, в бункере которого был импровизированный госпиталь и 300 раненых военных. Как сказано в сюжете, однажды в бункер занесли шесть тяжелораненых, в частности морпеха Самбура. У него было сквозное ранение головы. Шансов выжить у морпеха почти не было, говорится в материале, но Кубряк и анестезиолог Юрий Никитчан попытались спасти солдата. Операция проходила под взрывами, авиаударами, без специальных нейрохирургических инструментов и кровоостанавливающих препаратов.

Позже морпехи, весь госпиталь с ранеными и врачи попали в плен, но Самбура отправили в госпиталь в Донецк.

После плена морпеха доставили на лечение во Львов, а затем – на реабилитацию в Трускавец Львовской области.

Спустя несколько месяцев после инцидента врач и морпех встретились.

"Очень счастлив, что вы живы и здоровы!.. Это чудо", – сказал врач при встрече.

Никто из медиков не может объяснить, как пуля, прошедшая через весь мозг навылет, не задела важных нервных центров, говорится в материале. У Павла только проблемы с координацией и быстротой движений. Ему должны поставить пластину, которая закроет дефект черепа.