Азовец Википедия об обороне "Азовстали": Были случаи, когда человек получал четвертое ранение и лез обратно в бой

"Морально-психологическое состояние у всех было довольно жесткое. Если так можно сказать. Мы – военные. И пытались все равно выполнять свою работу настолько, насколько это было возможно. У нас было очень много раненых. Фактически почти все, кто выполнял какие-то боевые задания, уже имели какие-то ранения разной степени. Также было много парней с очень тяжелыми ранениями, много – с контузией. И было бы неуместно давать им какую-то серьезную работу", – сказал Жайворонок.

Он отметил, что не знает случаев эмоционального срыва среди украинских бойцов, защищавших "Азовсталь".

"Мне неизвестно, я просто был на боевой позиции. Вы знаете, были случаи, когда человек получал четвертое ранение и лез обратно в бой. Такие случаи я помню ярче. А так – у кого-то было больше мотивации, у кого-то – меньше. У кого-то было больше страха, у кого-то – меньше. Но все понимали, что есть единственная возможность прожить еще один день – не более того, всего один день – и для этого нужно было приложить все свои силы", – подчеркнул боец "Азова".

Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами. Читайте полную версию интервью

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Видео: Олександр Присяжний / YouTube

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