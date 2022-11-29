ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стальной фронт" Ахметова направил на передовую еще 300 печей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каждая печка может обогреть до 10 солдат в окопах
Каждая печка может обогреть до 10 солдат в окопах
Фото: metinvest.media

"Метинвест" Рината Ахметова передал военным 300 печей в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт", об этом сообщили в пресс-службе группы.

Производить буржуйки на предприятиях компании начали с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ, отметили в "Метинвесте", работы активизировали с приближением холодов, в октябре. Для работ сформировали бригады из слесарей и электрогазосварщиков, которые режут металл, изготавливают крепеж и дверцу, соединяют детали. Полевые печки для армии производят по специальным чертежам, с учетом всех функциональных возможностей.

"Пока военные дают отпор агрессору, мы обеспечиваем их надежный тыл. Несмотря на все препятствия, предприятия "Метинвеста" остаются опорой Украины. Мы работаем, помогаем переселенцам, медикам, ВСУ. Для создания нашим защитникам и защитницам более комфортных условий в холодное время года начали производить буржуйки. Для нас очень важно согреть каждого, кто защищает нашу страну от врага", – рассказал представитель Северного ГОК Ян Крайняк.

С помощью печей военные уже согревают блиндажи, готовят еду и горячие напитки, сушат одежду и обувь, сообщили в компании.

"Мы благодарны "Метинвесту" за мощную поддержку. С первых дней войны мы получаем от компании технику, горючее, строительные материалы для укреплений. А на этот раз коллективы откликнулись на нашу просьбу и оперативно изготовили буржуйки. Каждая такая печка согреет до 10 солдат в окопах", – подчеркнул военнослужащий Александр Багинский.

Всего в рамках "Стального фронта" будет изготовлено 2500 буржуек: печки производят компании "Метинвест "и ДТЭК собственными силами, также "Метинвест-СМЦ" предоставляет металл партнерам, которые могут присоединиться к работе. Успешной коллаборацией в компании называют сотрудничество с "Укртрансгазом": специалисты компании сделали уже 350 печей трех видов – буржуек, планшетных и турбо.

Контекст:

Группа "Метинвест" также передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. Из спецстали металлурги производят и модульные укрытия для военных, представляющих собой полевое жилье.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали также более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего и так далее. Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3,5 млрд грн.

Теги: СКМ, отопление, ДТЭК, Метинвест, помощь, металлургия, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Леша, мы так классно не работаем". Горовая высказалась о Потапе, который после войны отстранился от управления продюсерской компанией
"Леша, мы так классно не работаем". Горовая высказалась о Потапе, который после войны отстранился от управления продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (141803)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (117576)
3
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (113220)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (99771)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (63798)
6
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (43634)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (42362)
8
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться (33453)
 
 
 
 