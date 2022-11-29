"Стальной фронт" Ахметова направил на передовую еще 300 печей

Каждая печка может обогреть до 10 солдат в окопах Фото: metinvest.media

Производить буржуйки на предприятиях компании начали с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ, отметили в "Метинвесте", работы активизировали с приближением холодов, в октябре. Для работ сформировали бригады из слесарей и электрогазосварщиков, которые режут металл, изготавливают крепеж и дверцу, соединяют детали. Полевые печки для армии производят по специальным чертежам, с учетом всех функциональных возможностей.

"Пока военные дают отпор агрессору, мы обеспечиваем их надежный тыл. Несмотря на все препятствия, предприятия "Метинвеста" остаются опорой Украины. Мы работаем, помогаем переселенцам, медикам, ВСУ. Для создания нашим защитникам и защитницам более комфортных условий в холодное время года начали производить буржуйки. Для нас очень важно согреть каждого, кто защищает нашу страну от врага", – рассказал представитель Северного ГОК Ян Крайняк.

С помощью печей военные уже согревают блиндажи, готовят еду и горячие напитки, сушат одежду и обувь, сообщили в компании.

"Мы благодарны "Метинвесту" за мощную поддержку. С первых дней войны мы получаем от компании технику, горючее, строительные материалы для укреплений. А на этот раз коллективы откликнулись на нашу просьбу и оперативно изготовили буржуйки. Каждая такая печка согреет до 10 солдат в окопах", – подчеркнул военнослужащий Александр Багинский.

Всего в рамках "Стального фронта" будет изготовлено 2500 буржуек: печки производят компании "Метинвест "и ДТЭК собственными силами, также "Метинвест-СМЦ" предоставляет металл партнерам, которые могут присоединиться к работе. Успешной коллаборацией в компании называют сотрудничество с "Укртрансгазом": специалисты компании сделали уже 350 печей трех видов – буржуек, планшетных и турбо.