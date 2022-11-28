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На обучение военных тактической медицине бизнес Ахметова передал 4 млн грн

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С марта по ноябрь 2022 года базовую тактически-медицинскую подготовку от инструкторов Pulse прошли более 10 тыс. военнослужащих
С марта по ноябрь 2022 года базовую тактически-медицинскую подготовку от инструкторов Pulse прошли более 10 тыс. военнослужащих
Фото: metinvest.media

Металлургическая компания "Метинвест" Рината Ахметова продолжает сотрудничество с благотворительным фондом Pulse, обучающим тактической медицине украинских военнослужащих. На развитие этого направления "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" уже выделил 4 млн грн, сообщили в пресс-службе компании.

В "Метинвесте" отметили, что Pulse, основанный в начале полномасштабного вторжения России, занимается, в частности, бесплатной квалифицированной медицинской подготовкой военнослужащих. Фонд обеспечивает качественные материалы для отработки навыков, логистику, оплату услуг инструкторов.

С марта по ноябрь 2022 года базовую тактически-медицинскую подготовку от инструкторов Pulse прошли более 10 тыс. военнослужащих. Сейчас инструкторы Pulse одновременно работают на нескольких направлениях, в том числе в тылу группировки войск, защищающих Донецкую область. Pulse ставит целью сделать систему подготовки украинских военных идентичной американской – по протоколу TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

"Лучший в мировой истории процент выживших к количеству раненых имеет американская армия в Ираке и Афганистане. В них погибал всего один из 10 раненых. Это произошло благодаря развитию технологий защиты, коммуникаций, логистики, но в первую очередь из-за внедрения медицинской системы TCCC. Это лучший результат за всю историю войн, и именно к таким цифрам мы должны стремиться. Для этого инструкторы Pulse прямо сейчас учат людей в полях, отрабатывая практические навыки, а консультанты поддерживают развитие тактической медицины в соединениях, силах, службах и подразделениях", – объяснил основатель благотворительного фонда Pulse Федор Сердюк.

Компания "Метинвест" до полномасштабного вторжения финансировала обучение экстренной помощи своих работников. С началом вторжения начала оплачивать обучение для украинских военных.

"В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова группа "Метинвест" делает все от себя зависящее, чтобы как можно больше защитников Украины вернулись домой. За восемь месяцев полномасштабной войны компания направила на помощь украинской армии более 1,4 млрд грн. Кроме амуниции, тактического оборудования, средств передвижения и защитных сооружений, мы отправляем на фронт и медицинские грузы. В частности, уже передали более 31,5 тыс. кровоостанавливающих турникетов и аптечек. Но для спасения жизней в условиях боевых действий одного оборудования и материалов маловато. Важно, чтобы сами воины обладали необходимыми знаниями и навыками. Поэтому мы поддержали инициативу Pulse, обучающую тактической медицине наших бойцов. Квалифицированная своевременная медицинская помощь имеет решающее значение для спасения пострадавшего с боевой травмой", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Метинвест" также начал сотрудничество с "Фондом Маша" в рамках проекта "Несокрушимая мама": в ее рамках более 140 женщин – сотрудниц "Метинвеста" и их детей, пострадавших в результате войны, а также женщин и детей погибших сотрудников компании пройдут специально разработанную программу стабилизации эмоционального состояния.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", предприятия Ахметова передали на фронт более 150 тыс. бронежилетов – это каждый 10-й бронежилет в Украине. Кроме того, украинские бойцы получили 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тыс. раций и дронов, более 700 автомобилей, полмиллиона литров горючего и многое другое, отметили в пресс-службе. Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний составляет 3,5 млрд грн.

Теги: медицина, военные, Метинвест, помощь, раненые, благотворительный фонд , война России против Украины, пострадавшие, сотрудничество
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