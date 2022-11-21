Поддержка медицинской сферы Украины. Шмыгаль встретился с главой бюро ВОЗ в Европе

По словам Шмыгаля, поддержка украинской медицинской сферы в условиях войны остается одним из главных приоритетов правительства. Он отметил, что сейчас Украина и ВОЗ работают над обеспечением украинских больниц автомобилями скорой помощи и оборудованием.
"Ключевой задачей сейчас также является обеспечение медицинских учреждений наибольшим количеством энергетического оборудования. Рассчитываем, что ВОЗ активно приобщится и к этому процессу", – заявил премьер.
Также внимание уделяется развитию медицины катастроф, сферы психического здоровья, системы реабилитации и протезирования. Стороны обсудили вопрос расширения медицинских услуг для пациентов в пострадавших от войны регионах Украины, в частности в Херсонской области.
Шмыгаль поблагодарил ВОЗ и Клюге за поддержку Украины.