Поддержка медицинской сферы Украины. Шмыгаль встретился с главой бюро ВОЗ в Европе

Шмыгаль отметил, что Украина и ВОЗ работают над обеспечением больниц автомобилями скорой помощи Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

По словам Шмыгаля, поддержка украинской медицинской сферы в условиях войны остается одним из главных приоритетов правительства. Он отметил, что сейчас Украина и ВОЗ работают над обеспечением украинских больниц автомобилями скорой помощи и оборудованием.

"Ключевой задачей сейчас также является обеспечение медицинских учреждений наибольшим количеством энергетического оборудования. Рассчитываем, что ВОЗ активно приобщится и к этому процессу", – заявил премьер.

Также внимание уделяется развитию медицины катастроф, сферы психического здоровья, системы реабилитации и протезирования. Стороны обсудили вопрос расширения медицинских услуг для пациентов в пострадавших от войны регионах Украины, в частности в Херсонской области.

Шмыгаль поблагодарил ВОЗ и Клюге за поддержку Украины.