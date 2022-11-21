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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поддержка медицинской сферы Украины. Шмыгаль встретился с главой бюро ВОЗ в Европе

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Шмыгаль отметил, что Украина и ВОЗ работают над обеспечением больниц автомобилями скорой помощи
Шмыгаль отметил, что Украина и ВОЗ работают над обеспечением больниц автомобилями скорой помощи
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге во время встречи обсудили потребности и вызовы украинской медицины. Об этом 21 ноября Шмыгаль сообщил в Telegram.

По словам Шмыгаля, поддержка украинской медицинской сферы в условиях войны остается одним из главных приоритетов правительства. Он отметил, что сейчас Украина и ВОЗ работают над обеспечением украинских больниц автомобилями скорой помощи и оборудованием.

"Ключевой задачей сейчас также является обеспечение медицинских учреждений наибольшим количеством энергетического оборудования. Рассчитываем, что ВОЗ активно приобщится и к этому процессу",  заявил премьер.

Также внимание уделяется развитию медицины катастроф, сферы психического здоровья, системы реабилитации и протезирования. Стороны обсудили вопрос расширения медицинских услуг для пациентов в пострадавших от войны регионах Украины, в частности в Херсонской области.

Шмыгаль поблагодарил ВОЗ и Клюге за поддержку Украины.

Теги: Украина, медицина, здоровье, война, ВОЗ, правительство, помощь, больница, Европа, война России против Украины, пострадавшие, премьер-министр, Денис Шмыгаль, встреча, Ханс Клюге
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