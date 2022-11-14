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ДЕНЬГИ

Метинвест направил 10 миллионов на закупку трех "скорых" для Кривого Рога

Кривой Рог купил три специальные машины для службы скорой помощи
Кривой Рог купил три специальные машины для службы скорой помощи
Фото: metinvest.media

Компания "Метинвест" передала очередной транш финансовой помощи в сумме 10 млн грн в поддержку медицинской сферы Кривого Рога. За эти деньги город купил три спецавто для службы скорой помощи. Общая сумма поддержки, которую "Метинвест" направил на нужды города и его больниц, достигла уже 80 млн грн, сообщили в пресс-службе компании.

"Больницы и станции скорой медицинской помощи сегодня работают в чрезвычайном режиме. Фельдшеры и водители "скорых" делают практически невозможное, вывозя с поля боя раненых под угрозой обстрелов. Кроме того, машины выезжают и на вызовы криворожцев. Поэтому помощь "Метинвесту" в приобретении дополнительного количества машин скорой помощи значительно усилит мобильность службы", – отметил начальник управления здравоохранения исполкома Криворожского горсовета Константин Мурашко.

Общая сумма финансовой поддержки, которую "Метинвест" направил на нужды Кривого Рога, достигла 80 млн грн: группа совместно с местной военной администрацией берет на себя ответственность за обеспечение продуктами уязвимых слоев населения, помощь переселенцам, поддержку медицинской сферы, на что было направлено 30 млн грн, отметили в пресс-службе. Кроме того, компания наладила регулярную доставку помощи в криворожские госпитали: для них закупили лечебные средства, медоборудование и расходные материалы на сумму 52 млн грн.

"Коллектив группы "Метинвест" сегодня демонстрирует не только выдержку и преданность стране, но и несокрушимую гражданскую позицию. Мы помогаем согреть и накормить, довезти и вылечить, защитить и победить", – заявил гендиректор Северного ГОКа Андрей Скачков.

Контекст:

"Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского предоставил очередной транш медицинской помощи больницам Запорожья: шесть учреждений медикаменты и расходные материалы – обезболивающие, антибиотики, растворы, бинты, салфетки и прочее на сумму 1,6 млн грн. Всего медицинская программа компании охватывает пять городов – Запорожье, Кривой Рог, Авдеевку, Каменское и Покровск, а общее финансирование по этой программе уже достигло более 130 млн грн.

Также Ахметов создал "Стальной фронт" – инициативу, направленную на помощь украинским военным и ускорение победы Украины. Сумма инициативы с начала войны составила более 3 млрд грн.

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никопольский – с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: медицина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Метинвест, скорая помощь, деньги, госпиталь, больницы, финансирование, здравоохранение
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