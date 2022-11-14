Метинвест направил 10 миллионов на закупку трех "скорых" для Кривого Рога

"Больницы и станции скорой медицинской помощи сегодня работают в чрезвычайном режиме. Фельдшеры и водители "скорых" делают практически невозможное, вывозя с поля боя раненых под угрозой обстрелов. Кроме того, машины выезжают и на вызовы криворожцев. Поэтому помощь "Метинвесту" в приобретении дополнительного количества машин скорой помощи значительно усилит мобильность службы", – отметил начальник управления здравоохранения исполкома Криворожского горсовета Константин Мурашко.

Общая сумма финансовой поддержки, которую "Метинвест" направил на нужды Кривого Рога, достигла 80 млн грн: группа совместно с местной военной администрацией берет на себя ответственность за обеспечение продуктами уязвимых слоев населения, помощь переселенцам, поддержку медицинской сферы, на что было направлено 30 млн грн, отметили в пресс-службе. Кроме того, компания наладила регулярную доставку помощи в криворожские госпитали: для них закупили лечебные средства, медоборудование и расходные материалы на сумму 52 млн грн.

"Коллектив группы "Метинвест" сегодня демонстрирует не только выдержку и преданность стране, но и несокрушимую гражданскую позицию. Мы помогаем согреть и накормить, довезти и вылечить, защитить и победить", – заявил гендиректор Северного ГОКа Андрей Скачков.