Метинвест направил 10 миллионов на закупку трех "скорых" для Кривого Рога

"Больницы и станции скорой медицинской помощи сегодня работают в чрезвычайном режиме. Фельдшеры и водители "скорых" делают практически невозможное, вывозя с поля боя раненых под угрозой обстрелов. Кроме того, машины выезжают и на вызовы криворожцев. Поэтому помощь "Метинвесту" в приобретении дополнительного количества машин скорой помощи значительно усилит мобильность службы", – отметил начальник управления здравоохранения исполкома Криворожского горсовета Константин Мурашко.
Общая сумма финансовой поддержки, которую "Метинвест" направил на нужды Кривого Рога, достигла 80 млн грн: группа совместно с местной военной администрацией берет на себя ответственность за обеспечение продуктами уязвимых слоев населения, помощь переселенцам, поддержку медицинской сферы, на что было направлено 30 млн грн, отметили в пресс-службе. Кроме того, компания наладила регулярную доставку помощи в криворожские госпитали: для них закупили лечебные средства, медоборудование и расходные материалы на сумму 52 млн грн.
"Коллектив группы "Метинвест" сегодня демонстрирует не только выдержку и преданность стране, но и несокрушимую гражданскую позицию. Мы помогаем согреть и накормить, довезти и вылечить, защитить и победить", – заявил гендиректор Северного ГОКа Андрей Скачков.
"Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского предоставил очередной транш медицинской помощи больницам Запорожья: шесть учреждений медикаменты и расходные материалы – обезболивающие, антибиотики, растворы, бинты, салфетки и прочее на сумму 1,6 млн грн. Всего медицинская программа компании охватывает пять городов – Запорожье, Кривой Рог, Авдеевку, Каменское и Покровск, а общее финансирование по этой программе уже достигло более 130 млн грн.
Также Ахметов создал "Стальной фронт" – инициативу, направленную на помощь украинским военным и ускорение победы Украины. Сумма инициативы с начала войны составила более 3 млрд грн.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никопольский – с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.