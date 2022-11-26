Днепропетровская и Кировоградская области получили более 10 тонн муки от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

Во время войны эти четыре территориальные общины приютили 2600 переселенцев из разных регионов Украины, вместе с предприятиями "Метинвеста" они помогли с закупкой строительных материалов, бытовой техники, кроватей и постельных принадлежностей.

"В Петрово проживают почти 1300 вынужденных переселенцев, четверть – дети всех возрастов. Ежедневно в шелтерах мы готовим для них еду, выпекаем хлеб и разные вкусности. Муки, которую передали комбинаты "Метинвеста", хватит до следующего урожая", – отметила представительница Петровской общины Наталья Третяк.

Часть муки отдадут вынужденным переселенцам, проживающим в частных домах, а также пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.

"В это сложное время "Метинвест" помогает людям выжить, делает все, чтобы они не остались наедине с бедой. Благодаря проекту "Спасаем жизнь" жители шести общин уже получили 15 300 сбалансированных продуктовых наборов", – рассказал директор по персоналу и социальным вопросам Северного ГОКа Андрей Щербак.

Также территориальные общины Донецкой области получили 5,5 тыс. продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь". Всего помощь от гуманитарного проекта – продукты питания, медикаменты, витамины, а также бытовуж/ вещи и теплая одежда – получили уже 303 тысячи украинцев. Сумма донорской помощи, которая была передана в благотворительный фонд Do it together, превысила €2 млн.