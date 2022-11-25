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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стальной фронт" направил военным комплекты зимней формы

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Разведчики рассказали, что в их работе есть специфика одежда не должна шелестеть
Разведчики рассказали, что в их работе есть специфика – одежда не должна шелестеть
Фото: metinvest.media

Военные, защищающие страну на донецком направлении, получили комплекты зимней тактической одежды. Помощь передала компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщила 23 ноября пресс-служба.

"Форма удобная, надежная. В нашей работе есть специфика – одежда не должна шелестеть. И форма от "Метинвеста" отвечает всем этим требованиям. На меня села очень хорошо. Так что зимой нам будет тепло", – рассказал разведчик с позывным Бендер.

"Метинвест" передал ранее бойцам системы корректировки артиллерийского огня, компания производит для бойцов стальные модульные укрытия и буржуйки.

Контекст:

Группа "Метинвест" также передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. Из спецстали металлурги производят и модульные укрытия для военных, представляющих собой полевое жилье.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали также более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего и так далее. Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3,5 млрд грн.

Теги: Метинвест, помощь, разведчики, ВСУ, война России против Украины, военная форма
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