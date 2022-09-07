В Украине откроют парк технической конопли – глава Ровенской ОВА

Техническая конопля используется для производства ткани, из которой, в частности, шьют форму для военных Фото: depositphotos.com

Выращивание технической конопли имеет немало преимуществ, пояснил Коваль: это не только инвестиции в область, но и новые рабочие места, создание добавленной стоимости и запуск новой промышленности.

"Еще в апреле встретился с владельцами компании ООО "Текстиль" Александром Соколовским и руководителем проектов Алексеем Большевым. Это крупнейшая компания в Украине, занимающаяся производством тканей и одежды. Тогда обсуждали возможность открытия производства в Ровенской области. Сейчас мы вышли на финишную прямую", – прокомментировал Коваль.

"Техническая конопля используется для производства ткани, из которой, в частности, шьют форму для военных. Эту одежду даже не видят тепловизоры. Техническая конопля является хорошим антисептиком. Из нее производят отопительные пеллеты и даже продукты питания", – пояснил глава области.

Стороны уже подписали меморандум о релокации линии производства тканей и получили техническое задание по земельному участку, подытожил Коваль.