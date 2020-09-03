В Днепре мужчина предложил патрульным полицейским покурить коноплю. Его задержали

К патрульным полицейским в Днепре подошел мужчина и показал сверток, в котором было растительное вещество, вероятно, наркотического происхождения.

Днепровские полицейские задержали мужчину, который предложил им вместе покурить коноплю. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

По словам полицейских, на улице Карагандинской в Днепре к патрульному экипажу подошел неизвестный и предложил правоохранителям вместе покурить коноплю. Мужчина имел признаки наркотического опьянения. Он показал инспекторам сверток, в котором было вещество, растительного происхождения, похожее на наркотическую.

"35-летний житель Днепра обиделся, когда патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и доставили его в Самарское отделение полиции", – говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили о еще одном странном случае во время патрулирования. Полицейских вызвали в один из домов на улице Романа Шухевича. Его жители жаловались на соседку, которая разбросала в подъезде и у квартир птичий помет.

Патрульные пообщались с женщиной и она подтвердила, что разбросала помет, поскольку соседи кормят птиц, однако за ними не убирают. На женщину патрульные составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.