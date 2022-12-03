"Беспрецедентный шаг". Люксембург потратил на военную помощь Украине 16% своего оборонного бюджета – минобороны

Люксембург передал Украине 28 внедорожников Humvee в этом году Фото: François Bausch / Twitter

Авторы твита отметили, что в Этом году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям Украины и Люксембурга.

"В этом году Люксембург сделал беспрецедентный шаг, поддержав Украину военной техникой на €75 млн. Это 16% нашего оборонного бюджета на 2022 год. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону", – подчеркнули в министерстве.

Согласно сообщению, Люксембург в этом году, среди прочего, отправил в Украину 102 противотанковых комплекса NLAW, семь джипов Jeep Wrangler; 28 высокомобильных внедорожных автомобилей HMMWV (Humvee) и 20 пулеметов 12,7 мм к ним, а также генераторы, шлемы, бронежилеты и другое оборудование.