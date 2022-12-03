"Беспрецедентный шаг". Люксембург потратил на военную помощь Украине 16% своего оборонного бюджета – минобороны

Авторы твита отметили, что в Этом году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям Украины и Люксембурга.
"В этом году Люксембург сделал беспрецедентный шаг, поддержав Украину военной техникой на €75 млн. Это 16% нашего оборонного бюджета на 2022 год. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону", – подчеркнули в министерстве.
Согласно сообщению, Люксембург в этом году, среди прочего, отправил в Украину 102 противотанковых комплекса NLAW, семь джипов Jeep Wrangler; 28 высокомобильных внедорожных автомобилей HMMWV (Humvee) и 20 пулеметов 12,7 мм к ним, а также генераторы, шлемы, бронежилеты и другое оборудование.
Today marks the 30th anniversary of #Ukraine-#Luxembourg diplomatic relations.— Direction de la défense (@Defense_lu) December 2, 2022
This year * took an unprecedented step by supporting * with military equipment worth 75 million € That’s 16% of our 2022 defence budget. We support * in its right to self-defence.
* 2022 deliveries pic.twitter.com/hYVKHzmxzC
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн еще в конце января 2022 года высказывался против поставок вооружения Украине в качестве способа разрешения конфликта между Украиной и Россией.
Однако 28 февраля, практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, министр обороны Франсу Бауш заявил о передаче украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками, сообщало издание Luxembourg Times.
Кроме того, после принятия соответствующего регламента армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС EUMAM Ukrain, сообщил Бауш в ноябре. Она предполагает обучение 15 тыс. украинских военнослужащих.
Люксембург также выделил €250 млн помощи Украине.