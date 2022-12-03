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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Беспрецедентный шаг". Люксембург потратил на военную помощь Украине 16% своего оборонного бюджета – минобороны

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Люксембург передал Украине 28 внедорожников Humvee в этом году
Люксембург передал Украине 28 внедорожников Humvee в этом году
Фото: François Bausch / Twitter

Люксембург в 2022 году на военную помощь Украине потратил 16% своего оборонного бюджета. Об этом в Twitter проинформировало министерство обороны страны.

Авторы твита отметили, что в Этом году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям Украины и Люксембурга. 

"В этом году Люксембург сделал беспрецедентный шаг, поддержав Украину военной техникой на €75 млн. Это 16% нашего оборонного бюджета на 2022 год. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону", – подчеркнули в министерстве. 

Согласно сообщению, Люксембург в этом году, среди прочего, отправил в Украину 102 противотанковых комплекса NLAW, семь джипов Jeep Wrangler; 28 высокомобильных внедорожных автомобилей HMMWV (Humvee) и 20 пулеметов 12,7 мм к ним, а также генераторы, шлемы, бронежилеты и другое оборудование. 

Контекст:

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн еще в конце января 2022 года высказывался против поставок вооружения Украине в качестве способа разрешения конфликта между Украиной и Россией.

Однако 28 февраля, практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, министр обороны Франсу Бауш заявил о передаче украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками, сообщало издание Luxembourg Times.

Кроме того, после принятия соответствующего регламента армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС EUMAM Ukrain, сообщил Бауш в ноябре. Она предполагает обучение 15 тыс. украинских военнослужащих

Люксембург также выделил €250 млн помощи Украине

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: бюджет, военная помощь, помощь, бронежилеты, Люксембург, Минобороны, Humvee, война России против Украины
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