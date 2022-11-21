Люксембург передаст Украине внедорожники HMMWV – министр обороны

По его словам, такая техника поможет украиской армии защищать страну от российской агрессии. Бауш отметил, что помощь будет продолжаться.

"Армия Люксембурга и минобороны поддерживают Вооруженные силы Украины, присылая дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV). Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал министр. Кроме того, после принятия соответствующего регламента армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine. Она предполагает обучение 15 тыс.солдат ВСУ. The @ArmyLuxembourg and @Defense_lu support the Armed Forces of #Ukraine by sending additional High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV).

These will strengthen * in exercising its right to self-defence. #Luxembourg will support #Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/XcDLwCM1o7 — François Bausch (@Francois_Bausch) November 21, 2022