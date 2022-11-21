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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Люксембург передаст Украине внедорожники HMMWV – министр обороны

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HMMWV высокомобильный многоцелевой транспорт
HMMWV – высокомобильный многоцелевой транспорт 
Фото: François Bausch / Twitter

Люксембург передаст Украине в рамках военной помощи партию внедорожников HMMWV. Об этом министр обороны Франсуа Бауш 21 ноября написал в Twitter.

По его словам, такая техника поможет украиской армии защищать страну от российской агрессии. Бауш отметил, что помощь будет продолжаться.

"Армия Люксембурга и минобороны поддерживают Вооруженные силы Украины, присылая дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV). Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал министр.

Кроме того, после принятия соответствующего регламента армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine. Она предполагает обучение 15 тыс.солдат ВСУ.

Контекст:

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн еще в конце января 2022 года высказывался против поставок вооружения Украине в качестве способа разрешения конфликта между Украиной и Россией.

Однако 28 февраля, практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, Бауш заявил о передаче украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками, сообщало издание Luxembourg Times.

После этого публичных сообщений о поставках оружия от Люксембурга не было. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, правительство Люксембурга выделило 15% средств из своего оборонного бюджета на поддержку Вооруженных сил Украины.

Люксембург также выделил €250 млн финансовой помощи Украине.

Теги: военная техника, военная помощь, Люксембург, война России против Украины
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