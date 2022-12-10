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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" Ахметова передал бойцам 51 мобильное укрытие из стали

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Для изготовления одного укрытия бригадам слесарей и электрогазосварщиков требуется примерно 400 часов
Для изготовления одного укрытия бригадам слесарей и электрогазосварщиков требуется примерно 400 часов
Фото: metinvest.media

Украинские военнослужащие на передовой получили уже 51 мобильное укрытие из волнистой стали, которое при правильной установке способно выдержать удар 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Недавно пять из них отправились на донецкое направление, сообщили в пресс-службе группы "Ментинвест", которая производит и бесплатно передает укрытия бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

В компании говорят, что укрытия будут производить до конца войны, пока в них нуждаются.

Стальные блиндажи производят по усовершенствованному проекту, с учетом потребностей военных. Внутри каждого укрытия есть кровати, отсеки для хранения амуниции и стратегических вещей, буржуйки с сушилками для одежды. Также есть поднимающийся пол: его можно использовать как хранилище. При опасности можно воспользоваться аварийным выходом. Конструкция легко разбирается для транспортировки и перемещения на другие позиции.

Для изготовления одного укрытия бригадам слесарей и электрогазосварщиков требуется примерно 400 часов. Себестоимость одной конструкции – примерно 200 тысяч гривен, таким образом на фронт направили укрытий уже более чем на 10 миллионов гривен.

Контекст:

Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 миллиарда гривен.

Теги: военные, Метинвест, помощь, ВСУ, военнослужащий
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