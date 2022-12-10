"Метинвест" Ахметова передал бойцам 51 мобильное укрытие из стали

В компании говорят, что укрытия будут производить до конца войны, пока в них нуждаются.

Стальные блиндажи производят по усовершенствованному проекту, с учетом потребностей военных. Внутри каждого укрытия есть кровати, отсеки для хранения амуниции и стратегических вещей, буржуйки с сушилками для одежды. Также есть поднимающийся пол: его можно использовать как хранилище. При опасности можно воспользоваться аварийным выходом. Конструкция легко разбирается для транспортировки и перемещения на другие позиции.

Для изготовления одного укрытия бригадам слесарей и электрогазосварщиков требуется примерно 400 часов. Себестоимость одной конструкции – примерно 200 тысяч гривен, таким образом на фронт направили укрытий уже более чем на 10 миллионов гривен.