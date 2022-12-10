Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, объемы и тип вооружений засекречены

Об этом проинформировала пресс-служба парламента.

Решение поддержали 148 депутатов, против были 46, и один воздержался.

В релизе говорится, что объемы и тип предоставляемых вооружений засекречены.

Как пишет Reuters, и.о министра обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что "помощь полностью соответствует приоритетам Украины", но Болгария не отправляет ни системы С-300, ни боевые самолеты МиГ-29 или Су-25. Как пояснил чиновник, он подходил к вопросу "консервативно, потому что ему нужно обеспечить обороноспособность Болгарии".

Болгария до этого была одной из немногих стран ЕС, не отправивших Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением РФ, отмечает агентство. Отправка помощи была заблокирована весной входящей в коалицию Социалистической партией, которую Reuters называет "дружественной России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поблагодарил парламент Болгарии за это решение.

"Список стран, оказывающих Украине оборонную поддержку, пополнился еще одним важным партнером. Я благодарен парламенту Болгарии за историческое одобрение первого пакета необходимой военной помощи. Вскоре он поступит в Украину, чтобы усилить ВСУ и ускорить нашу победу", – написал он.

Перелік країн, які надають Україні оборонну підтримку, поповнився ще одним важливим партнером. Я вдячний Парламенту Болгарії за історичне схвалення першого пакету необхідної військової допомоги. Вже невдовзі він надійде до України, щоб посилити ЗСУ та прискорити нашу перемогу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2022