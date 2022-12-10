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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, объемы и тип вооружений засекречены

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Решение о передаче оборонной помощи утвердил парламент Болгарии
Решение о передаче оборонной помощи утвердил парламент Болгарии
Фото: parliament.bg

Парламент Болгарии на заседании 9 декабря утвердил решение о передаче Украине первого пакета военной и военно-технической помощи Болгарии.

Об этом проинформировала пресс-служба парламента.

Решение поддержали 148 депутатов, против были 46, и один воздержался.

В релизе говорится, что объемы и тип предоставляемых вооружений засекречены.

Как пишет Reuters, и.о министра обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что "помощь полностью соответствует приоритетам Украины", но Болгария не отправляет ни системы С-300, ни боевые самолеты МиГ-29 или Су-25. Как пояснил чиновник, он подходил к вопросу "консервативно, потому что ему нужно обеспечить обороноспособность Болгарии".

Болгария до этого была одной из немногих стран ЕС, не отправивших Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением РФ, отмечает агентство. Отправка помощи была заблокирована весной входящей в коалицию Социалистической партией, которую Reuters называет "дружественной России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поблагодарил парламент Болгарии за это решение.

"Список стран, оказывающих Украине оборонную поддержку, пополнился еще одним важным партнером. Я благодарен парламенту Болгарии за историческое одобрение первого пакета необходимой военной помощи. Вскоре он поступит в Украину, чтобы усилить ВСУ и ускорить нашу победу", – написал он.

Контекст:

Украина передавала Болгарии список необходимого вооружения, в него вошли более 30 наименований, в том числе системы С-300, также Киев направлял заявку на вертолеты и на самолеты Су-25 и МиГ-29, рассказывал посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко 5 ноября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Болгария, вертолет, военная помощь, Дмитрий Кулеба, самолеты, парламент, ВСУ, война России против Украины
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