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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина передала Болгарии список необходимого для ВСУ вооружения – посол

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В список, в частности, вошли системы С-300, а также различные зенитные ракетные комплексы
В список, в частности, вошли системы С-300, а также различные зенитные ракетные комплексы
Фото: EPA

Минобороны Украины передало Болгарии перечень необходимого для ВСУ вооружения. Об этос 5 ноября в эфире болгарского канала БНТ сказал посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко.

"С самого начала мы запрашивали у Болгарии различные виды вооружений. В представленном в Минобороны списке мы указали более 30 наименований, в том числе наиболее необходимые сейчас средства ПВО", – сказал он.

Посол отметил, что в список, в частности, вошли системы С-300, а также различные зенитные ракетные комплексы.

"Актуальным остается также вопрос поставок 152-мм гаубиц, самоходных артиллерийских установок, снарядов, минометов", – подчеркнул дипломат.

По его словам, в целом список "достаточно широк и разнообразен", и по многим пунктам может быть удовлетворен, поскольку у Болгарии есть все, что указано в этом списке.

"Ранее мы направляли заявку на вертолеты и на самолеты Су-25 и МиГ-29. Все вооружение, имеющееся у Болгарии со времен СССР, абсолютно необходимо нам, необходимо Украине", – подытожил Москаленко.

Контекст:

3 ноября парламент Болгарии подавляющим большинством голосов проголосовал за отправку Украине оружия. Решение парламента заменяет предыдущее решение законодательного органа, принятое ранее в этом году, которое ограничивало Болгарию предоставлением только военно-технической помощи Украине.

Документ дает правительству Болгарии месяц на подготовку решения о военной и военно-технической помощи, которую Болгария должна предоставить Украине. От правительства также требуют в кратчайшие сроки организовать подписание договоров на поставку необходимой военной техники с учетом возможностей страны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: оружие, Болгария, война, Виталий Москаленко, вооружение, военная техника, война России против Украины
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