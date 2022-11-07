Украина передала Болгарии список необходимого для ВСУ вооружения – посол

В список, в частности, вошли системы С-300, а также различные зенитные ракетные комплексы Фото: EPA

"С самого начала мы запрашивали у Болгарии различные виды вооружений. В представленном в Минобороны списке мы указали более 30 наименований, в том числе наиболее необходимые сейчас средства ПВО", – сказал он.

Посол отметил, что в список, в частности, вошли системы С-300, а также различные зенитные ракетные комплексы.

"Актуальным остается также вопрос поставок 152-мм гаубиц, самоходных артиллерийских установок, снарядов, минометов", – подчеркнул дипломат.

По его словам, в целом список "достаточно широк и разнообразен", и по многим пунктам может быть удовлетворен, поскольку у Болгарии есть все, что указано в этом списке.

"Ранее мы направляли заявку на вертолеты и на самолеты Су-25 и МиГ-29. Все вооружение, имеющееся у Болгарии со времен СССР, абсолютно необходимо нам, необходимо Украине", – подытожил Москаленко.