Болгария начала переговоры с РФ о газе. Весной страна отказалась платить за него в рублях и РФ остановила поставки

Глава болгарского правительства уточнил, что речь идет не о заключении нового контракта с "Газпромом", а о возобновлении старого (который должен был завершиться в этом году) на дополнительный период в 2023 году. По нему Россия в апреле в одностороннем порядке перестала поставлять газ в Болгарию, когда София отказалась платить за него в рублях.

По слова Донева, министр энергетики Розен Христов сейчас ждет ответа "Газпрома". Он отметил, что цель продления контракта – гарантировать весь отопительный сезон.

При том он подчеркнул, что в этом решении болгарского правительства "никакого геополитического поворота нет".

Донев добавил, что увеличить поставки газа из других источников – прежде всего из Азербайджана через недавно введенный в эксплуатацию интерконнектор – можно будет только с 2024 года.