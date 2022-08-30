Болгария начала переговоры с РФ о газе. Весной страна отказалась платить за него в рублях и РФ остановила поставки

Глава болгарского правительства уточнил, что речь идет не о заключении нового контракта с "Газпромом", а о возобновлении старого (который должен был завершиться в этом году) на дополнительный период в 2023 году. По нему Россия в апреле в одностороннем порядке перестала поставлять газ в Болгарию, когда София отказалась платить за него в рублях.
По слова Донева, министр энергетики Розен Христов сейчас ждет ответа "Газпрома". Он отметил, что цель продления контракта – гарантировать весь отопительный сезон.
При том он подчеркнул, что в этом решении болгарского правительства "никакого геополитического поворота нет".
Донев добавил, что увеличить поставки газа из других источников – прежде всего из Азербайджана через недавно введенный в эксплуатацию интерконнектор – можно будет только с 2024 года.
27 апреля Болгария и Польша стали первыми странами, которым "Газпром" перестал поставлять газ из-за отказа платить в рублях по "новым правилам", установленным 23 марта Владимиром Путиным.
София, как писала "Немецкая волна", в ответ заявила, что пересмотрит все контракты с "Газпромом", в том числе на транзит российского газа в Сербию и Венгрию. Министр энергетики Болгарии Александр Николов подчеркнул, что болгарская сторона полностью выполнила обязательства перед "Газпромом", но РФ использует газ "как политический инструмент".
11 мая правительство Болгарии анонсировало начало поставок сжиженного природного газа из США по цене ниже, чем у "Газпрома" . Mediapool уточняет, что переговоры о долгосрочных поставках пока не завершены, речь идет о двух танкерах. Но даже эта поставка позволила в июне снизить цену на газ в стране на 13%, с 162 до 142 левов за Мвт\ч.
По данным "Немецкой волны", правительство Болгарии 31 мая согласовало поставки газа из Азербайджана, начиная с 1 июля, на период 25 лет.
Вице-премьер-министр Асен Василев 3 июня заявил, что Болгария не будет подписывать новый контракт с "Газпромом".