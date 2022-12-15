В Харькове прогремели взрывы, мэр сообщил об атаке РФ на инфраструктурные объекты

"Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", – написал он.

Глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов тоже призвал жителей региона находиться в укрытиях. "Оккупанты наносят удары", – подчеркнул он.

Согласно данным сайта alerts.in.ua тревога в Харьковской области длилась с 14.32 до 15.01 и уже снята.