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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове прогремели взрывы, мэр сообщил об атаке РФ на инфраструктурные объекты

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Оккупанты обстреливают Харьков с первых дней полномасштабного вторжения
Оккупанты обстреливают Харьков с первых дней полномасштабного вторжения
Фото: ЕРА (иллюстративное)

15 декабря днем в Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

раг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", – написал он.

Глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов тоже призвал жителей региона находиться в укрытиях. "Оккупанты наносят удары", – подчеркнул он. 

Согласно данным сайта alerts.in.ua тревога в Харьковской области длилась с 14.32 до 15.01 и уже снята. 

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Олег Синегубов
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