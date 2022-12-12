В Харькове разработали беспилотник, который российские радары принимают за птицу. Его уже протестировали военные

Создатели беспилотника отмечают, что по техническим характеристикам он не уступает иностранным аналогам. Вражеские радары замечают "Эльфа", но из-за небольших габаритов отображают, как птицу средних размеров.

Раньше дроны такого типа применяли в сельскохозяйственных и геодезических работах, но с начала полномасштабной войны военные уже несколько раз запускали их на территорию РФ и временно оккупированные ею районы.

Как сообщил разработчик БПЛА Денис Домовой, аппарат хорошо подходит для разведки. Он сочетает в себе передовые технологии и высокие технические характеристики с адекватной ценой.

"Эльфы" оснащены спутниковой системой навигации, защищенной от помех, которая устанавливает координаты устройства с точностью до 1-3 метров даже в сложных условиях. Приемником выступает многочастотный и многосистемный модуль с алгоритмом высокой доступности, а сверхлегкая антенна типа Helix отвечает за автопилот и сверхточную съемку с воздуха.

"Основные возможности нашей птички: быть незаметной (на радаре она выглядит как средняя птица), а также собственноручно эти радары обнаруживать", — говорят в компании.