В Харькове разработали беспилотник, который российские радары принимают за птицу. Его уже протестировали военные

Создатели беспилотника отмечают, что по техническим характеристикам он не уступает иностранным аналогам. Вражеские радары замечают "Эльфа", но из-за небольших габаритов отображают, как птицу средних размеров.
Раньше дроны такого типа применяли в сельскохозяйственных и геодезических работах, но с начала полномасштабной войны военные уже несколько раз запускали их на территорию РФ и временно оккупированные ею районы.
Как сообщил разработчик БПЛА Денис Домовой, аппарат хорошо подходит для разведки. Он сочетает в себе передовые технологии и высокие технические характеристики с адекватной ценой.
"Эльфы" оснащены спутниковой системой навигации, защищенной от помех, которая устанавливает координаты устройства с точностью до 1-3 метров даже в сложных условиях. Приемником выступает многочастотный и многосистемный модуль с алгоритмом высокой доступности, а сверхлегкая антенна типа Helix отвечает за автопилот и сверхточную съемку с воздуха.
"Основные возможности нашей птички: быть незаметной (на радаре она выглядит как средняя птица), а также собственноручно эти радары обнаруживать", — говорят в компании.
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О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.
17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.
2 ноября менеджер ГК "Укроборонпром" Олег Болдырев заявил, что беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в ВСУ.
4 декабря "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.
Министр обороны Украины Алексей Резников 8 декабря сообщил, что за месяц Минобороны приняло на вооружение семь видов украинских дронов.