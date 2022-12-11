Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример

"Я вот был в Харькове, и там действительно много людей говорят по-русски. И я понимаю почему. Я сам харьковчанин, и я 33 года говорил по-русски. У меня к людям, которые в Украине говорят по-русски, в принципе, претензий нет. Смотря откуда они, какая у них ситуация", – сказал Dantes.

При этом певец раскритиковал позицию мэра Харькова.

"Я хочу обратиться к нашему одному… Он руководит Харьковом... Он недавно заявил, что "с харьковчанами буду разговаривать на русском, потому что так они меня понимают". Это неправильно. С тебя все начинается. Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример. И с тобой начнут разговаривать тоже на украинском", – заявил артист.