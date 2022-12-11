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11 декабря, 2022
 
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Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Dantes: Сам харьковчанин, и я 33 года говорил по-русски
Dantes: Сам харьковчанин, и я 33 года говорил по-русски
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes считает, что мэр Харькова Игорь Терехов должен перейти на украинский язык во время общения с харьковчанами. Такое мнение артист высказал 11 декабря в эфире канала "Дом".

"Я вот был в Харькове, и там действительно много людей говорят по-русски. И я понимаю почему. Я сам харьковчанин, и я 33 года говорил по-русски. У меня к людям, которые в Украине говорят по-русски, в принципе, претензий нет. Смотря откуда они, какая у них ситуация", – сказал Dantes.

При этом певец раскритиковал позицию мэра Харькова.

"Я хочу обратиться к нашему одному… Он руководит Харьковом... Он недавно заявил, что "с харьковчанами буду разговаривать на русском, потому что так они меня понимают". Это неправильно. С тебя все начинается. Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример. И с тобой начнут разговаривать тоже на украинском", – заявил артист.

Контекст:

В конце ноября уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вынес постановление о наложении штрафа на Терехова.  За общение на русском на встречах с харьковчанами, а также в эфире национального телемарафона Терехов должен заплатить штраф в размере 3400 грн, говорится в сообщении.

Кремень отметил, что речь идет о нарушении закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Теги: Харьков, украинский язык, Игорь Терехов, Dantes
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