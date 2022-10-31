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Мэрия Терехова скрывает строительство элитной недвижимости в харьковском лесопарке – СМИ

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Автор статьи в издании "Думка" считает, что в лесопарке строится не только дорога, как утверждают в горсовете
Автор статьи в издании "Думка" считает, что в лесопарке строится не только дорога, как утверждают в горсовете
Фото: dumka.media

В Харьковском горсовете скрывают незаконное строительство на коммунальной земле в районе Сокольников в лесопарке на территории регионального ландшафтного парка, об этом говорится в статье журналиста Юрия Ларина "Скандальная застройка лесопарка: Почему мэрия Терехова скрывает капитальное строительство в рекреационной зоне", опубликованной в издании "Думка".

Автор напоминает, что летом жители Харькова заметили на Харьковском шоссе (бывшее Белгородское) вырубку крупных деревьев и строительство объекта недвижимости.

По запросу журналистов заместитель харьковского городского головы Игоря Терехова по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов сообщил, что на участке планируют построить дорогу на выезд из микрорайона Сокольники – от улицы Профессорской в сторону Харьковского шоссе. По словам Водовозова, строительство начнется не раньше следующего года, о частной застройке речь не идет.

"Необходимость в этой дороге назрела давно. Сейчас мы ведем подготовительные работы в районе детской железной дороги. Информация о том, что там планируется построить дом, не соответствует действительности. Детская железная дорога не пострадает", – приводит издание слова Водовозова.

Его комментарий 20 октября публиковал портал Kharkiv Today.

"На месте действительно видна дорога, которую уже пробили сквозь лесополосу, доведя до железной дороги и велодорожки. Однако также невозможно не заметить отдельное, огражденное забором, строительство справа за 100 метров от этой дороги. При этом на строительстве видны железобетонные стяжки и опоры, похожие на фундаменты здания, но никак не на подсыпку дороги… Так что невооруженным глазом видно, что это два отдельных строительных процесса", – пишет "Думка".

Автор статьи считает, что в лесопарке строится не только дорога.

"Таким образом, – говорится в статье, – озвученная мэрией информация, похоже, полностью не соответствует действительности. Строительство ведется уже сейчас, и не только дороги. Вряд ли кто-то может поверить, что подчиненные Терехова могли не заметить кучу строительной техники, двухметровый забор и котлованы на краю лесопарка".

Издание напоминает, что Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) в апреле 2016 года сообщал, что участок, на котором идет строительство, принадлежит нынешней руководительнице аппарата Харьковской ОВА Виктории Белявцевой. По данным ХАЦ, тогда она пыталась продать эту землю в лесопарке площадью 0,48 га за 6 млн грн. В ХАЦ подчеркнули, что участок, который выставили на продажу, не был в собственности Белявцевой, а только арендовался. Эту собственность чиновница указывала в своей декларации за 2015 год.

Также в обнародованных выдержках указано целевое назначение этих 0,48 га коммунальной земли в лесопарке – "для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений".

"Строить дорогу на сверхдорогой земле под жилую застройку в лесопарке – абсурд", – говорится в статье.

Журналист полагает, что в горсовете в курсе строительства, но скрывают информацию.

"Так что на данный момент выглядит так, что мэрия Терехова скрывает информацию о строительстве в рекреационной зоне на коммунальной земле, умышленно не слыша гула техники… Однако понятно, что без согласования и участия мэрии Терехова в городе не может быть ничего построено – ни законно, ни тем более незаконно", – заключает издание.

Теги: Харьков, недвижимость, горсовет, строительство, земельный участок, застройка, Игорь Терехов
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