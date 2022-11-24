Мэра Харькова Терехова оштрафовали за использование русского языка в соцсетях и при выступлении в СМИ

Терехов может обжаловать решения омбудсмена до 4 декабря Фото: Игорь Терехов / Facebook

За общение на русском на встречах с харьковчанам, а также в эфире национального телемарафона Терехов должен заплатить штраф в размере 3400 гривен, говорится в сообщении.

Кремень отметил, что речь идет о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Харьковский городской голова Игорь Терехов в обращениях к жителям города Харькова и в эфире телемарафона "Едині новини" использовал негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 Закона", – написал он.

Кроме того, уполномоченный вынес постановление о наложении административного взыскания посредством предупреждения. Речь идет о том, что страницы Терехова в Facebook и Telegram ведутся по-русски.

"Согласно части 6 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", официальные интернет-представительства Харьковского городского головы должны вестись на государственном языке", – добавил Кремень.

Оба постановления еще не вступили в силу. Терехов может обжаловать их до 4 декабря.