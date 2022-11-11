В Киеве убрали изучение русского языка из детских садов и школ

Решение было принято на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 64 депутатами.

Председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук отметил, что в условиях войны с Россией нецелесообразно и неправильно осуществление учебного процесса и изучение русского языка в коммунальных учебных заведениях.

"Руководители России неоднократно заявляли, что "Россия распространяется настолько далеко, как далеко распространен русский язык". В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение, и во время войны это вопрос национальной безопасности", — отметил он.

По его словам, проект решения предусматривает переход групп и классов в школах и детских садах с русского языка на украинский.