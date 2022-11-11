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В Киеве убрали изучение русского языка из детских садов и школ

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Депутаты Киевсовета проголосовали за отмену русского языка для детей
Депутаты Киевсовета проголосовали за отмену русского языка для детей
Фото: kmr.gov.ua

В Киеве полностью убрали изучение русского языка по учебным программам в учреждениях дошкольного и общего среднего образования. О таком решении сообщается на сайте Киевского городского совета 10 ноября.

Решение было принято на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 64 депутатами.

Председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук отметил, что в условиях войны с Россией нецелесообразно и неправильно осуществление учебного процесса и изучение русского языка в коммунальных учебных заведениях.

"Руководители России неоднократно заявляли, что "Россия распространяется настолько далеко, как далеко распространен русский язык". В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение, и во время войны это вопрос национальной безопасности", — отметил он.

По его словам, проект решения предусматривает переход групп и классов в школах и детских садах с русского языка на украинский.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В настоящее время под временной российской оккупацией находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Теги: Киев, образование, русский язык, дети, война России против Украины
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