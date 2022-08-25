76% украинцев считают украинский язык родным – опрос

19% опрошенных назвали родным языком русский. При этом 30% русскоязычных считают своим родным украинский.

Инфографика: ratinggroup.ua

86% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 10% поддерживают статус русского как официального в отдельных регионах, только 3% за русский как второй государственный язык в Украине.

Продолжает расти количество тех, кто чаще разговаривает по-украински дома. 51% опрошенных отметили, что разговаривают дома на украинском (в апреле 2022 – 48%), треть – на двух языках, 13% – на русском. Более половины южан и востока двуязычны, около четверти – русскоязычны. Использование русского языка в быту уменьшилось примерно вдвое.

Более половины опрошенных до войны постоянно общались на украинском языке, четверть – иногда, каждый пятый – редко или никогда. За последние полгода количество тех, кто начал постоянно общаться на украинском, увеличилось до 64%. Иногда говорят по-украински 24%, редко или никогда – 12%.

Чаще стали использовать украинский жители юга и востока, переселенцы. 19% украинцев с начала войны перешли на постоянное или более частое использование украинского языка. В целом с начала полномасштабной войны 41% русскоязычных и двуязычных начали чаще говорить по-украински, из них 24% – постоянно, 17% – чаще.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 17–18 августа 2022 среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.