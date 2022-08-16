Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2022
 
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"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском

Капорин: Люди, которые с детства говорят по-русски, делают это не потому, что это язык оккупанта
Капорин: Люди, которые с детства говорят по-русски, делают это не потому, что это язык оккупанта
Фото: Евгений Капорин / Facebook

Украинский актер Евгений Капорин в интервью "24 каналу" 13 августа заявил, что не определяет русский как язык оккупантов.

"Я говорю и веду соцсети на русском, для меня это не проблема. Мы живем в иллюзии или реальности? Для меня реальность такова: есть много людей, которые говорят по-русски. Когда я общался с подписчиками в прямых эфирах, они говорили, что сейчас, живя в приютах для переселенцев, говорят на украинском, но когда вернутся домой, все равно будут разговаривать на русском. Русский язык – это не язык [президента РФ Владимира] Путина. Это язык человека, который родился и с детства говорит на этом языке", – заявил он.

Капороин отметил, что не считает, будто российская армия пришла в Украину, "потому что здесь говорят по-русски".

"Это они так говорят, но вопрос в том, думаем ли мы? Если будем говорить, что война началась, потому что в Украине есть русский язык, то будет беда. Еще говорят, что это язык оккупанта. Как это? Люди, которые с детства говорят по-русски, делают это не потому, что это язык оккупанта. Они общаются на языке, на котором начали говорить с мамой. Не думаю, что для военных, которые сейчас находятся на передовой, важен языковой вопрос", – сказал актер.

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Контекст:

Капорин родился 11 февраля 1986 года в Сумах. Он наиболее известен по сериалам "Сваты", "Папик", "Агенты справедливости", "Возвращение Мухтара".

В день полномасштабного нападения России на Украину Капорин находился во Львове. Актер занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Россия, Украина, русский язык, армия, военные, украинский язык, соцсети, сериал, актер, Сваты, язык, Евгений Капорин
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