"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском

Капорин: Люди, которые с детства говорят по-русски, делают это не потому, что это язык оккупанта Фото: Евгений Капорин / Facebook

"Я говорю и веду соцсети на русском, для меня это не проблема. Мы живем в иллюзии или реальности? Для меня реальность такова: есть много людей, которые говорят по-русски. Когда я общался с подписчиками в прямых эфирах, они говорили, что сейчас, живя в приютах для переселенцев, говорят на украинском, но когда вернутся домой, все равно будут разговаривать на русском. Русский язык – это не язык [президента РФ Владимира] Путина. Это язык человека, который родился и с детства говорит на этом языке", – заявил он.

Капороин отметил, что не считает, будто российская армия пришла в Украину, "потому что здесь говорят по-русски".

"Это они так говорят, но вопрос в том, думаем ли мы? Если будем говорить, что война началась, потому что в Украине есть русский язык, то будет беда. Еще говорят, что это язык оккупанта. Как это? Люди, которые с детства говорят по-русски, делают это не потому, что это язык оккупанта. Они общаются на языке, на котором начали говорить с мамой. Не думаю, что для военных, которые сейчас находятся на передовой, важен языковой вопрос", – сказал актер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)