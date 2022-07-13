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13 июля, 2022
 
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Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Тополя о российских оккупантах: Тупорылые свиньи над украинским языком всю жизнь ржали, а теперь у них мозги плавятся
Тополя о российских оккупантах: Тупорылые свиньи над украинским языком всю жизнь ржали, а теперь у них мозги плавятся
Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя, который служит на фронте парамедиком, 12 июля в интервью "5 каналу" рассказал, что благодаря общению на украинском языке российские оккупанты не могут расшифровать перехваты разговоров украинских военнослужащих.

"Они слушают частоты, сканируют. Украинский язык и оригинальные украинские обороты, без кальки с русского языка, дают возможность зашифровать, потому что там сидят тупорылые свиньи, которые над белорусским языком ржали и над украинским языком всю жизнь ржали, а теперь, когда мы, украинцы, говорим на украинском языке, у них мозги плавятся, они не понимают, что передается. И это еще один элемент защиты от того, что оккупант будет понимать твои планы", – сказал он.

По словам Тополи, украинский язык является на войне идентификатором, который помогает выжить.

"У нас часто линии фронта – это объединенные подразделения, и есть легкая нескоординированность. Или между позициями переходят военнослужащие и иногда недостаточно информируют, кто, куда и для чего. И какой единственный маркер, который позволяет отличить, то ли это ползет ДРГ со стороны врага, то ли это свои? Только "паляниця-полуниця" и тому подобное. Украинский язык  идентификатор, который позволил многим выжить, потому что их свои же не пристрелили", – подытожил артист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube
Контекст:

15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Он служит парамедиком, оказывая первую помощь раненым.

Теги: украинский язык, война России против Украины, Тарас Тополя
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