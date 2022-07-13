  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить

Тополя о российских оккупантах: Тупорылые свиньи над украинским языком всю жизнь ржали, а теперь у них мозги плавятся Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

"Они слушают частоты, сканируют. Украинский язык и оригинальные украинские обороты, без кальки с русского языка, дают возможность зашифровать, потому что там сидят тупорылые свиньи, которые над белорусским языком ржали и над украинским языком всю жизнь ржали, а теперь, когда мы, украинцы, говорим на украинском языке, у них мозги плавятся, они не понимают, что передается. И это еще один элемент защиты от того, что оккупант будет понимать твои планы", – сказал он.

По словам Тополи, украинский язык является на войне идентификатором, который помогает выжить.

"У нас часто линии фронта – это объединенные подразделения, и есть легкая нескоординированность. Или между позициями переходят военнослужащие и иногда недостаточно информируют, кто, куда и для чего. И какой единственный маркер, который позволяет отличить, то ли это ползет ДРГ со стороны врага, то ли это свои? Только "паляниця-полуниця" и тому подобное. Украинский язык – идентификатор, который позволил многим выжить, потому что их свои же не пристрелили", – подытожил артист.

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Видео: 5 канал / YouTube