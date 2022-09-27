Усик: Украинский – государственный язык. А как люди разговаривают у себя дома – это совсем другое

Журналист заметил, насколько "ужасно все, что происходит с нашей страной, с нами".
"Очень ужасно это. И еще знаете, что ужаснее? Что некоторых людей это ничему не учит. Абсолютно ничему не учит. И это печальненько. Казалось бы, такие вещи уже вот прямо очень должны менять, а это не меняется. Мне очень не нравится, когда в данный момент люди начинают друг друга как-то натягивать в плане того, что "вот я сделал столько, а ты – столько... а ты сделал меньше". Уже опять идет разделение. Спілкуючись українською мовою... Человек разговаривает на русском. "Я вас не розумію". Ну нельзя этого делать. Надо победить, а потом уже решать", – сказал Усик.
По его мнению, "колебаний с языками" в Украине быть не должно.
"Враги это делают, и они делают это специально. Я считаю, что вот у нас есть государство. Это государство называется Украина. У нас украинский язык. Он должен быть один-единственный – и все. Государственный. А в остальном как люди разговаривают, там, у себя дома – это совсем другое. И приходя в магазин... Но вы же понимаете, что насильно мил не будешь", – отметил боксер.
Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью
Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у британца Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.
21 августа 2022 года Усик в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.