Усик: Украинский – государственный язык. А как люди разговаривают у себя дома – это совсем другое

Усик: Мне очень не нравится, когда в данный момент люди начинают друг друга как-то натягивать Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Журналист заметил, насколько "ужасно все, что происходит с нашей страной, с нами".

"Очень ужасно это. И еще знаете, что ужаснее? Что некоторых людей это ничему не учит. Абсолютно ничему не учит. И это печальненько. Казалось бы, такие вещи уже вот прямо очень должны менять, а это не меняется. Мне очень не нравится, когда в данный момент люди начинают друг друга как-то натягивать в плане того, что "вот я сделал столько, а ты – столько... а ты сделал меньше". Уже опять идет разделение. Спілкуючись українською мовою... Человек разговаривает на русском. "Я вас не розумію". Ну нельзя этого делать. Надо победить, а потом уже решать", – сказал Усик.

По его мнению, "колебаний с языками" в Украине быть не должно.

"Враги это делают, и они делают это специально. Я считаю, что вот у нас есть государство. Это государство называется Украина. У нас украинский язык. Он должен быть один-единственный – и все. Государственный. А в остальном как люди разговаривают, там, у себя дома – это совсем другое. И приходя в магазин... Но вы же понимаете, что насильно мил не будешь", – отметил боксер.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

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