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Усик: Украинский – государственный язык. А как люди разговаривают у себя дома – это совсем другое

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Усик: Мне очень не нравится, когда в данный момент люди начинают друг друга как-то натягивать
Усик: Мне очень не нравится, когда в данный момент люди начинают друг друга как-то натягивать
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский боксер Александр Усик пояснил, как относится к спорам по языковому вопросу.

Журналист заметил, насколько "ужасно все, что происходит с нашей страной, с нами". 

"Очень ужасно это. И еще знаете, что ужаснее? Что некоторых людей это ничему не учит. Абсолютно ничему не учит. И это печальненько. Казалось бы, такие вещи уже вот прямо очень должны менять, а это не меняется. Мне очень не нравится, когда в данный момент люди начинают друг друга как-то натягивать в плане того, что "вот я сделал столько, а ты – столько... а ты сделал меньше". Уже опять идет разделение. Спілкуючись українською мовою... Человек разговаривает на русском. "Я вас не розумію". Ну нельзя этого делать. Надо победить, а потом уже решать", – сказал Усик.

По его мнению, "колебаний с языками" в Украине быть не должно.

"Враги это делают, и они делают это специально. Я считаю, что вот у нас есть государство. Это государство называется Украина. У нас украинский язык. Он должен быть один-единственный – и все. Государственный. А в остальном как люди разговаривают, там, у себя дома – это совсем другое. И приходя в магазин... Но вы же понимаете, что насильно мил не будешь", – отметил боксер.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у британца Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

21 августа 2022 года Усик в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, война, украинский язык, Александр Усик, российская агрессия, украинец, интервью
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